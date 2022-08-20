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Kerem Kesgin Beşiktaş’ta!

Beşiktaş, Sivasspor’un 21 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Kerem Atakan Kesgin ile anlaştı. 4 yıllık anlaşılan Kerem için kırmızı-beyazlı kulübe 1.4 milyon euro bonservis ödenecek.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2022 Cumartesi 06:50
Kerem Kesgin Beşiktaş’ta!
Beşiktaş kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Sezon başından bu yana 7 takviye yapan siyahbeyazlılar, orta saha transferini de Demir Grup Sivasspor'dan yaptı. Bir süredir adı Beşiktaş ile anılan Kerem Atakan Kesgin transferinde, siyah-beyazlılar mutlu sona ulaştı. Kerem ile 4 yıllık sözleşme imzalamayı planlayan Beşiktaş, resmi açıklamayı kısa süre içinde yapacak. 21 yaşındaki Kerem Atakan Kesgin için kırmızı-beyazlılara 1.4 milyon euro bonservis bedeli ödenecek. Kerem Atakan, SivassporAlanyaspor maçında forma giydikten sonra İstanbul'a gelerek Beşiktaş kadrosuna katılacak. Bucaspor altyapısından yetişen Kerem Atakan Kesgin, 2018 yazında 170 bin euro karşılığında Göztepe'ye transfer oldu. Genç oyuncu, 2020 yazında ise bedelsiz olarak Sivasspor'a geçti. 21 yaşındaki futbolcu, 3 sezonda toplam 36 maçta oynadı ve 3 gol atıp, 3 asist yaptı. Genç futbolcu, geçen sezon ise Sivasspor'da 25 maçta forma giydi.
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