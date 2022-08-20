Haberler Beşiktaş Diallo’da 5 rakip

Diallo’da 5 rakip

20’lik yıldız için büyük kapışma yaşanıyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2022 Cumartesi 06:50
Diallo’da 5 rakip
Teknik direktör Valerien İsmael, her iki kanatta da oynayabilecek bir oyuncu isteyince yönetim kolları sıvamıştı. Beşiktaş , birçok ismi hedef olarak belirledi. Ancak Manchester United'ın geçen sezon Atalanta'dan 40 milyon euroya transfer ettiği Amad Diallo'yu kiralama kararı alması sonrası bu oyuncu için hemen harekete geçildi. 20 yaşındaki yıldız da düzenli olarak oynayacağı bir takıma gitmek istiyor. Bu nedenle Beşiktaş'a sıcak bakıyor. Bu arada İngiliz basınında yer alan haberlere göre Diallo'nun kiralanacağının duyulmasının ardından bir anda talip yağdı. Belçika'dan Anderlecht, İtalya'dan Sampdoria, Yunanistan'dan Olympiakos ve İngiltere'den Sunderland ve Blackpool'un da Diallo için Manchester United'ın kapısını çaldığı öğrenildi.
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