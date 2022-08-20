BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Dele Alli Avrupa basınında! 'Patlama yapar'

Beşiktaş Dele Alli'ye imza attırmak için geri sayıma geçti.
Beşiktaş Dele Alli'ye imza attırmak için geri sayıma geçti.
Dele Alli'nin siyah-beyazlı kulüple anlaşması Avrupa futbol piyasasında büyük yankı uyandırdı.
Monaco Sportif Direktörü Paul Mitchell, Dons ve Tottenham'dan tanıdığı Dele Alli'nin Beşiktaş'a transferini yorumladı.
Kariyerinin bu anında biraz ritim kaybetmiş gibi görünüyor.
Kalitesinden hiçbir zaman şüphe duymadım.
İnsanların kariyerlerinde inişler çıkışlar olur, futbolcularda da...
En iyi performansına yeniden ulaşabilmek için yeni bir döneme, hikayeye, platforma ve belki de yeni bir kültüre ihtiyaç duyuyor."
MEYDAN OKUMAK ONU MOTİVE EDER
"Everton'da kendini bulamadı.
Bazı anlarda potansiyelini ve kalitesini gösterdi.
Dele'yi 11 yaşından beri tanıyorum.
Meydan okuma, mücadele ne kadar büyükse o kadar motive olan biri.
Umarım Beşiktaş'taki meydan okumasıyla birlikte tüm dünyaya kendini bir kez daha ispat eder.
Bence tüm oyuncular, dışarıdan kaygısız görünseler bile, etraflarında bir sevgiye, güvene ve ona inanan insanlara ihtiyaç duyar.
Bence Beşiktaş'ta sevilirse, inanılırsa ve güveni hissederse yeniden eski haline dönecektir.
Onu ilkokuldan beri tanıyan biri olarak bunu söylüyorum. Benim inancım, Dele Alli Beşiktaş'ta en iyi seviyesine yeniden ulaşacaktır.