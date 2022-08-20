Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Dele Alli Avrupa basınında! 'Patlama yapar'

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Dele Alli Avrupa basınında! 'Patlama yapar'

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Dele Alli transferi Avrupa'da büyük yankı uyandırdı. Monaco Sportif Direktörü Mitchell, 11 yaşından beni tanıdığı Dele Alli için "Meydan okuma, mücadele ne kadar büyükse, o kadar motive olan biri. Beşiktaş'ta patlama yapar" dedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2022 Cumartesi 06:50
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Dele Alli Avrupa basınında! 'Patlama yapar'

Beşiktaş Dele Alli'ye imza attırmak için geri sayıma geçti.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Dele Alli Avrupa basınında! 'Patlama yapar'

Dele Alli'nin siyah-beyazlı kulüple anlaşması Avrupa futbol piyasasında büyük yankı uyandırdı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Dele Alli Avrupa basınında! 'Patlama yapar'

Monaco Sportif Direktörü Paul Mitchell, Dons ve Tottenham'dan tanıdığı Dele Alli'nin Beşiktaş'a transferini yorumladı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Dele Alli Avrupa basınında! 'Patlama yapar'

İşte o çarpıcı ifadeler:

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Dele Alli Avrupa basınında! 'Patlama yapar'

"Dele'yi en iyi tanıyanlardan biriyim.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Dele Alli Avrupa basınında! 'Patlama yapar'

Olağanüstü yeteneklere sahip biri.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Dele Alli Avrupa basınında! 'Patlama yapar'

Kariyerinin bu anında biraz ritim kaybetmiş gibi görünüyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Dele Alli Avrupa basınında! 'Patlama yapar'

Kalitesinden hiçbir zaman şüphe duymadım.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Dele Alli Avrupa basınında! 'Patlama yapar'

İnsanların kariyerlerinde inişler çıkışlar olur, futbolcularda da...

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Dele Alli Avrupa basınında! 'Patlama yapar'

En iyi performansına yeniden ulaşabilmek için yeni bir döneme, hikayeye, platforma ve belki de yeni bir kültüre ihtiyaç duyuyor."

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Dele Alli Avrupa basınında! 'Patlama yapar'

MEYDAN OKUMAK ONU MOTİVE EDER

"Everton'da kendini bulamadı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Dele Alli Avrupa basınında! 'Patlama yapar'

Bazı anlarda potansiyelini ve kalitesini gösterdi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Dele Alli Avrupa basınında! 'Patlama yapar'

Dele'yi 11 yaşından beri tanıyorum.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Dele Alli Avrupa basınında! 'Patlama yapar'

Meydan okuma, mücadele ne kadar büyükse o kadar motive olan biri.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Dele Alli Avrupa basınında! 'Patlama yapar'

Umarım Beşiktaş'taki meydan okumasıyla birlikte tüm dünyaya kendini bir kez daha ispat eder.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Dele Alli Avrupa basınında! 'Patlama yapar'

Bence tüm oyuncular, dışarıdan kaygısız görünseler bile, etraflarında bir sevgiye, güvene ve ona inanan insanlara ihtiyaç duyar.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Dele Alli Avrupa basınında! 'Patlama yapar'

Bence Beşiktaş'ta sevilirse, inanılırsa ve güveni hissederse yeniden eski haline dönecektir.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Dele Alli Avrupa basınında! 'Patlama yapar'

Onu ilkokuldan beri tanıyan biri olarak bunu söylüyorum. Benim inancım, Dele Alli Beşiktaş'ta en iyi seviyesine yeniden ulaşacaktır.

DİĞER
Son dakika Galatasaray haberleri: Ümraniyespor - Galatasaray maçında Seferovic inanılmazı başardı, taraftar çılgına döndü!
Kuzenimle tatile çıktım demişti! Sırp bir iş insanıyla beraber olduğu konuşulan Emina Jahovic'in fotoğrafı olay oldu
Fırtına zirve aşkına! İşte Avcı'nın 11'i
Buruk'tan flaş Icardi sözleri!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Dele Alli'nin maliyeti belli oldu!
Beşiktaş'a Colley yanıtı!
Gram altın kaç TL? İşte altında son durum
Futboldan önce o vardı!
F.Bahçeli yıldıza şok sözler! ''Fırça yemiş''
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Seferovic'e eleştiri! "Kaliteli bir golcünün...." Seferovic'e eleştiri! "Kaliteli bir golcünün...." 01:52
Seferovic'e eleştiri! "Kaliteli bir golcünün...." Seferovic'e eleştiri! "Kaliteli bir golcünün...." 01:52
Okan Buruk: Saç baş yoldum! Okan Buruk: Saç baş yoldum! 01:32
Gol ofsayta takıldı! İşte o an Gol ofsayta takıldı! İşte o an 01:32
Galatasaray maçında penaltı itirazı! İşte o anlar Galatasaray maçında penaltı itirazı! İşte o anlar 01:32
🔴 A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 🔴 A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 01:28
Daha Eski
Cimbom'a Sambacı stoper! 2. teklif iletildi Cimbom'a Sambacı stoper! 2. teklif iletildi 01:28
Sevilla ile Valladolid yenişemedi Sevilla ile Valladolid yenişemedi 01:23
Milliler Yunanistan'a mağlup oldu Milliler Yunanistan'a mağlup oldu 01:23
Lyon farklı kazandı Lyon farklı kazandı 01:22
Buruk'tan flaş Icardi sözleri! Buruk'tan flaş Icardi sözleri! 01:22
Buruk'tan flaş Icardi sözleri! Buruk'tan flaş Icardi sözleri! 01:21