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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'da Siriki Dembele sesleri

Beşiktaş transfer haberi... Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah beyazlılar Valerien Ismael'in istediği isimlere yönelirken İngiltere'de Bournemouth forması giyen Siriki Dembele ismini gündemine aldı. İşte transferin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2022 Cumartesi 06:50
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'da Siriki Dembele sesleri...

Dele Alli transferine artık son noktayı koymaya hazırlanan Beşiktaş'ta kanat bölgesini takviye için de çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'da Siriki Dembele sesleri...

Takvim'in haberine göre, Çok sayıda isimle temas halinde olan Siyah-Beyazlılar'ın gündemine giren son isim Siriki Dembele oldu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'da Siriki Dembele sesleri...

Yönetim, Premier Lig ekibi Bournemouth'ta forma giyen Fildişi asıllı İskoç yıldız için kiralama teklifi yaptı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'da Siriki Dembele sesleri...

25 yaşındaki Dembele geçtiğimiz sezon devre arasında 2.6 milyon Euro karşılığında Peterbrough'tan transfer edilmişti.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'da Siriki Dembele sesleri...

Bournemouth'un Premier Lig'e yükselmesi sonrasında gözden düşen yıldız futbolcunun 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'da Siriki Dembele sesleri...

İngiliz kulübünün Beşiktaş'ın kiralama teklifine sıcak baktığı ancak satın alma opsiyonu konusunda pazarlıkların sürdüğü öğrenildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'da Siriki Dembele sesleri...

Asıl mevkisi sol kanat olmasına rağmen sağda ve forvet arkasında da görev yapabilen Siriki Dembele patlayıcı sürati ve birebirde rahat adam geçmesi ile tanınan bir futbolcu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'da Siriki Dembele sesleri...

Öte yandan Beşiktaş'ın listesindeki bir başka isim olan Manchester United'lı Amad Diallo'nun Nice ile anlaştığı belirtiliyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'da Siriki Dembele sesleri...

Ada basını bu habere geniş yer ayırdı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'da Siriki Dembele sesleri...

ISMAEL ONAYI VERDİ

Teknik direktör Valerien Ismael'in onayı sonrasında Beşiktaş yönetimi Siriki Dembele için girişimlere hız verdi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'da Siriki Dembele sesleri...

SIRIKI DEMBELE KİMDİR?
Bournemouth takımında Orta Saha mevkinde forma giyen Siriki Dembele, 07 Eylül 1996 tarihinde dünyaya gelmiştir.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'da Siriki Dembele sesleri...

173 cm boyunda ve 67 kilo olan Siriki Dembele, Sağ ayağını kullanmaktadır.

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