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TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta rota yeniden Koray Günter'e döndü!

Son dakika haberleri... Beşiktaş'ta kadro yapılanması kapsamında transfer çalışmaları devam ediyor. Stoper transferi yapacak olan siyah-beyazlılarda flaş bir gelişme yaşandı. Kara Kartal'ın tekrardan Koray Günter için harekete geçtiği belirtildi. İşte transfer gelişmesinin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2022 Cuma 06:50
TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta rota yeniden Koray Günter'e döndü!

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları aralıksız devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta rota yeniden Koray Günter'e döndü!

Siyah-beyazlılar özellikle stoper mevkii için girişimlerini hızlandırdı.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta rota yeniden Koray Günter'e döndü!

Listenin ilk sırasındaki isim olan Isak Hien'in Verona ile el sıkıştığı haberlerinin ardından yönetim rotasını Koray Günter'e çevirdi.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta rota yeniden Koray Günter'e döndü!

Kadrosunda Türk oyuncu sıkıntı yaşayan Beşiktaş, 28 yaşındaki Koray Günter'i transfer ederek kontenjanda yer açmayı hedefliyor.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta rota yeniden Koray Günter'e döndü!

Teknik direktör Valerien İsmael'in daha önce 3'lü sistem için önerilen ve bu sisteme alışkın olan oyuncuya sıcak bakmadığı ancak yerli kuralı konusunda yaşanan sıkıntı nedeniyle fikirlerinde değişikliğe gitmişti.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta rota yeniden Koray Günter'e döndü!

Saiss ile Koray tandemi düşünen siyah-beyazlılar, böylelikle kale mevkii dışında ideal 11 için en azından stoper hattında ikinci yerliyi çözmüş olacak.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta rota yeniden Koray Günter'e döndü!

Koray Günter, Profesyönel futbol kariyerinde toplam 159 resmi maçta görev yaparken, B.Dortmund'un altyapı takımlarında da 97 kez sahaya çıktı.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta rota yeniden Koray Günter'e döndü!

Dortmund altyapısından yetişen genç stoper, 2014-18 yılları arasında Galatasaray 'da forma giydi.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta rota yeniden Koray Günter'e döndü!

KORAY GÜNTER KİMDİR?

Koray Günter, 16 Ağustos 1994 doğumlu Türk asıllı Alman futbolcudur.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta rota yeniden Koray Günter'e döndü!

Günter 2022 tarihi itibariyle 28 yaşında bulunuyor. Yetenekli futbolcu, ilk kez 7 yaşında futbolla tanışmıştı.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta rota yeniden Koray Günter'e döndü!

Koray'ın bonservisi 30 Haziran 2023 yılına kadar Hellas Verona'da.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta rota yeniden Koray Günter'e döndü!

27 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 5 milyon Euro.

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