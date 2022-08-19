TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta rota yeniden Koray Günter'e döndü!

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları aralıksız devam ediyor.
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları aralıksız devam ediyor.
Siyah-beyazlılar özellikle stoper mevkii için girişimlerini hızlandırdı.
Listenin ilk sırasındaki isim olan Isak Hien'in Verona ile el sıkıştığı haberlerinin ardından yönetim rotasını Koray Günter'e çevirdi.
Kadrosunda Türk oyuncu sıkıntı yaşayan Beşiktaş, 28 yaşındaki Koray Günter'i transfer ederek kontenjanda yer açmayı hedefliyor.
Teknik direktör Valerien İsmael'in daha önce 3'lü sistem için önerilen ve bu sisteme alışkın olan oyuncuya sıcak bakmadığı ancak yerli kuralı konusunda yaşanan sıkıntı nedeniyle fikirlerinde değişikliğe gitmişti.
Koray Günter, Profesyönel futbol kariyerinde toplam 159 resmi maçta görev yaparken, B.Dortmund'un altyapı takımlarında da 97 kez sahaya çıktı.
Dortmund altyapısından yetişen genç stoper, 2014-18 yılları arasında Galatasaray 'da forma giydi.
KORAY GÜNTER KİMDİR?
Koray Günter, 16 Ağustos 1994 doğumlu Türk asıllı Alman futbolcudur.
Almanya'nın Höxter kentinde dünyaya gelmiştir.
Günter, futbolla Almanya'da tanıştı.
Borussia Dortmund altyapısından yetişen genç stoper, 2014-2018 yılları arasında Galatasaray 'da forma giydi.
Günter 2022 tarihi itibariyle 28 yaşında bulunuyor. Yetenekli futbolcu, ilk kez 7 yaşında futbolla tanışmıştı.
27 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 5 milyon Euro.