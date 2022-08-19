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TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta Dele Alli'nin geliş tarihi belli oldu!

Son dakika transfer haberleri... Beşiktaş'ta transfer harekatı sürdürülüyor. Orta sahaya yıldız futbolcu Dele Alli ile anlaşan siyah-beyazlılarda oyuncunun geliş tarihi belli oldu. İngiliz futbolcunun en geç 19 Ağustos'ta gün içerisinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2022 Cuma 06:50
TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta Dele Alli'nin geliş tarihi belli oldu!

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta Dele Alli'nin geliş tarihi belli oldu!

Orta sahada kadro genişliğini sağlamak isteyen siyah-beyazlılarda flaş bir gelişme yaşandı.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta Dele Alli'nin geliş tarihi belli oldu!

Beşiktaş'ta gözler yeni transfer Dele Alli'ye çevrilmiş durumda.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta Dele Alli'nin geliş tarihi belli oldu!

Siyah-beyazlıların yaklaşık 2 haftayı aşkın süredir devam ettiği görüşmeler, mutlu sonla noktalanırken; İngiliz oyuncunun bugün ya da en geç yarın İstanbul'a gelerek önce resmi sözleşmeyi imzalaması, ardından da takımla birlikte çalışmalara başlaması bekleniyor.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta Dele Alli'nin geliş tarihi belli oldu!

Beşiktaş'ın kendisiyle ilgili düşüncelerinin planlarına ve kariyer hedeflerine sağlayacağı katkıyı değerlendiren 26 yaşındaki Alli, geri sayıma geçti.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta Dele Alli'nin geliş tarihi belli oldu!

SENELİK 2.2 MİLYON EURO KAZANACAK

Dele Alli ile Beşiktaş arasında yapılan anlaşma gereği siyah-beyazlılar, oyuncuya yıllık 2 milyon 250 bin Euro ödeyecek ve 1 yıl kiralamanın dışında 3 yıllık satın alma opsiyonunu bağlayacağı ön sözleşme imzalayacak.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta Dele Alli'nin geliş tarihi belli oldu!

Bu arada yıldız oyuncuyla bir görüşme yapan teknik direktör Valerien İsmael'in, "Senin gibi bir oyuncuya çok ihtiyacımız var. Senin de sürekli oynamak istediğini biliyorum.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta Dele Alli'nin geliş tarihi belli oldu!

Bize geldiğin günden itibaren eski formunu yakalayacağına hatta geçeceğine eminim" dediği öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta Dele Alli'nin geliş tarihi belli oldu!

PAZARLIKLAR BİTTİ

Beşiktaş yönetimi, Dele Alli'nin 'satın alma' opsiyonuna 7 milyon euro önerdi.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta Dele Alli'nin geliş tarihi belli oldu!

İngiliz kulübü ilk etapta opsiyona sıcak bakmasa da Beşiktaş bu maddeyi şart koştu ve Everton'ı ikna etti.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta Dele Alli'nin geliş tarihi belli oldu!

Siyahbeyazlılar, tecrübeli oyuncunun iyi bir performans göstermesi halinde bonservisiyle kadroya katıp, bedelsiz olarak kiralayacağı oyuncudan gelir elde etmeyi planlıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta Dele Alli'nin geliş tarihi belli oldu!

TÜRKİYE'YE TAŞINIYOR

Everton kulübünün eski iletişim direktörü Alan Myers, Dele Alli'nin transfer dönemi bitmeden kulüpten ayrılacağını açıkladı.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta Dele Alli'nin geliş tarihi belli oldu!

Myer, "Dele Alli, Türkiye'ye taşınma konusunda kararını verdi.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta Dele Alli'nin geliş tarihi belli oldu!

Bu anlaşma şimdilik kiralama, sonrasında ise kalıcı bir transfer hamlesi olabilir" dedi.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta Dele Alli'nin geliş tarihi belli oldu!

İngiliz milli takımının yıldızının neden ayrılmak istediği sorulduğunda Myers, " Bence daha fazla futbol oynamak istiyor" cevabını verdi.

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