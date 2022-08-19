TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta Dele Alli'nin geliş tarihi belli oldu!

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Orta sahada kadro genişliğini sağlamak isteyen siyah-beyazlılarda flaş bir gelişme yaşandı.
Siyah-beyazlıların yaklaşık 2 haftayı aşkın süredir devam ettiği görüşmeler, mutlu sonla noktalanırken; İngiliz oyuncunun bugün ya da en geç yarın İstanbul'a gelerek önce resmi sözleşmeyi imzalaması, ardından da takımla birlikte çalışmalara başlaması bekleniyor.
Beşiktaş'ın kendisiyle ilgili düşüncelerinin planlarına ve kariyer hedeflerine sağlayacağı katkıyı değerlendiren 26 yaşındaki Alli, geri sayıma geçti.
Bu arada yıldız oyuncuyla bir görüşme yapan teknik direktör Valerien İsmael'in, "Senin gibi bir oyuncuya çok ihtiyacımız var. Senin de sürekli oynamak istediğini biliyorum.
Bize geldiğin günden itibaren eski formunu yakalayacağına hatta geçeceğine eminim" dediği öğrenildi.
İngiliz kulübü ilk etapta opsiyona sıcak bakmasa da Beşiktaş bu maddeyi şart koştu ve Everton'ı ikna etti.
Siyahbeyazlılar, tecrübeli oyuncunun iyi bir performans göstermesi halinde bonservisiyle kadroya katıp, bedelsiz olarak kiralayacağı oyuncudan gelir elde etmeyi planlıyor.
TÜRKİYE'YE TAŞINIYOR
Everton kulübünün eski iletişim direktörü Alan Myers, Dele Alli'nin transfer dönemi bitmeden kulüpten ayrılacağını açıkladı.
Myer, "Dele Alli, Türkiye'ye taşınma konusunda kararını verdi.
Bu anlaşma şimdilik kiralama, sonrasında ise kalıcı bir transfer hamlesi olabilir" dedi.
İngiliz milli takımının yıldızının neden ayrılmak istediği sorulduğunda Myers, " Bence daha fazla futbol oynamak istiyor" cevabını verdi.