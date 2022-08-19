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SON DAKİKA - TFF'den Beşiktaş açıklaması! Hakem atamaları...

Son dakika spor haberi: Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) Beşiktaş açıklaması geldi. Resmi siteden yapılan duyuruda, "Kaos isteyenler ısrarla Beşiktaş'ın hedef alındığı algısını yaratmaya çalışıyor. Ancak bunun gerçekle ilgisi yok." ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2022 Cuma 16:15 Güncelleme Tarihi: 19 Ağustos 2022 Cuma 16:20
SON DAKİKA - TFF'den Beşiktaş açıklaması! Hakem atamaları...

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) Beşiktaş açıklaması geldi.

Resmi siteden yapılan duyuruda, "Kaos isteyenler ısrarla Beşiktaş'ın hedef alındığı algısını yaratmaya çalışıyor. Ancak bunun gerçekle ilgisi yok." ifadeleri kullanıldı.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Türkiye Futbol Federasyonu MHK Ağustos Hakem Semineri açılış konuşmasında Başkanımız Sayın Mehmet Büyükekşi'nin kulüplerin hakemlerle ilgili taleplerine yönelik "o hakemi istemiyorum, bu hakemi istiyorum şeklinde talepleri kabul etmiyoruz. Geliştirdiğimiz teknoloji buna imkan tanımıyor. Atamaları TFF yapmıyor, MHK yapmıyor. TFF'nin geliştirdiği yüksek teknolojili sistem yapıyor" açıklamasına rağmen Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nü hedef gösterdiği yönünde algı oluşturulma çabasına aynı seminerin basın toplantısı bölümünde "Beşiktaş'ı ya da Beşiktaş Başkanını kastetmiyorum. Hakemlerle ilgili bu yönde talepleri olan ve sezonun ilerleyen haftalarında bu yönde istekleri olacak olan tüm kulüpleri kastediyorum" şeklinde açıklama yapmıştır.

Ancak Türk futbolunda kaos yaratmaya ve bu kaostan çıkar elde etmeye çalışan bazı çevreler, ısrarla Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün hedef alındığı şeklinde gerçekle ilgisi olmayan bir algı yaratma çabasına düşmüşlerdir.

Türkiye Futbol Federasyonu ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Mehmet Büyükekşi için tüm kulüpler, kulüp başkanları, teknik direktörler, antrenörler, futbolcular, hakemler ve futbol severler aynı yüksek değerde ve önemdedir.

Futbolun tüm paydaşlarıyla futbolumuzun marka değerini yükseltmek ve kulüplerimizi bulundukları ekonomik darboğazdan kurtarmak hedefiyle yaptığımız çalışmalarımızı yine futbolun tüm paydaşlarıyla birlikte sürdürmeye devam edeceğiz."

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