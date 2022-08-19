BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Lampard'dan flaş Dele Alli sözleri!

Transferde yeniden atağa kalkan Beşiktaş, dünyaca ünlü İngiliz orta saha oyuncusu Dele Alli'yi resmen kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
Transferde yeniden atağa kalkan Beşiktaş, dünyaca ünlü İngiliz orta saha oyuncusu Dele Alli'yi resmen kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
Siyah-beyazlılar, 26 yaşındaki futbolcunun kiralanması için Everton'la her konuda anlaşma sağladı.
İngiliz ekibi geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde Tottenham'dan renklerine bağladığı Dele Alli'yi kiralık olarak göndermeyi kabul etti.
Kartal, düşüşe geçen kariyerinde yeni bir sayfa açmak isteyen Dele Alli ile de el sıkıştı.
Deneyimli futbolcu Beşiktaş'ın sürpriz teklifine 'evet' yanıtını verdi.
Beşiktaş'ın İngiliz futbolcuyu pazar gününe kadar İstanbul'a getirmeyi hedeflediği öğrenildi.
Delle Alli'nin Vodafone Park'ta oynanacak Karagümrük maçını tribünden izlemesinin planlandığı da aktarıldı.
Golcü oyuncunun, futbola odaklanması ve antrenmanlarda iyi çalışması halinde Dele Alli'nin yetenekleriyle kısa süre içinde Beşiktaş'a büyük katkılar yapabileceğini söylediği belirtildi.
LAMPARD'DAN AÇIKLAMA GELDİ
Everton Menajeri Frank Lampard, Beşiktaş'ın prensipte anlaşma sağladığı İngiliz futbolcu Dele Alli için açıklamalar yaptı.
Oyuncunun transfer konusundaki kararlarına saygı duymaları gerektiğini vurgulayan Lampard, transfer için bazı şartların da oluşması gerektiğini dile getirdi.
İngiliz menajerin açıklaması şöyle:
"Kamuoyunda görüldüğü üzere Dele'ye ilgi var ve değerlendirmemiz gereken bir konu.
Herkes için sağlıklı şartlar oluşmalı.
Bence, onun kariyeri hakkındaki görüşlerine saygı göstermeliyiz."