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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Lampard'dan flaş Dele Alli sözleri!

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Siyah-beyazlılarda gündeme gelen son isim Dele Alli olmuştu. Everton Teknik Direktörü Lampard'da yıldız futbolcu ile ilgili açıklamalarda bulundu. (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2022 Cuma 18:18
KEMAL TAMTÜRK
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Lampard'dan flaş Dele Alli sözleri!

Transferde yeniden atağa kalkan Beşiktaş, dünyaca ünlü İngiliz orta saha oyuncusu Dele Alli'yi resmen kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Lampard'dan flaş Dele Alli sözleri!

Siyah-beyazlılar, 26 yaşındaki futbolcunun kiralanması için Everton'la her konuda anlaşma sağladı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Lampard'dan flaş Dele Alli sözleri!

İngiliz ekibi geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde Tottenham'dan renklerine bağladığı Dele Alli'yi kiralık olarak göndermeyi kabul etti.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Lampard'dan flaş Dele Alli sözleri!

Kartal, düşüşe geçen kariyerinde yeni bir sayfa açmak isteyen Dele Alli ile de el sıkıştı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Lampard'dan flaş Dele Alli sözleri!

Deneyimli futbolcu Beşiktaş'ın sürpriz teklifine 'evet' yanıtını verdi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Lampard'dan flaş Dele Alli sözleri!

Siyah-beyazlıların, Dele Alli'ye bonuslarla birlikte 3 milyon euro ödeyeceği belirtildi. Everton'a ise kiralama bedeli verilmeyeceği iddia edildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Lampard'dan flaş Dele Alli sözleri!

Beşiktaş'ın İngiliz futbolcuyu pazar gününe kadar İstanbul'a getirmeyi hedeflediği öğrenildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Lampard'dan flaş Dele Alli sözleri!

Delle Alli'nin Vodafone Park'ta oynanacak Karagümrük maçını tribünden izlemesinin planlandığı da aktarıldı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Lampard'dan flaş Dele Alli sözleri!

CENK'TEN İYİ REFERANS

Cenk Tosun'un Everton'da yarım sezon birlikte oynadığı Dele Alli hakkında siyah-beyazlı yönetime olumlu yönde bilgiler aktardığı öğrenildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Lampard'dan flaş Dele Alli sözleri!

Golcü oyuncunun, futbola odaklanması ve antrenmanlarda iyi çalışması halinde Dele Alli'nin yetenekleriyle kısa süre içinde Beşiktaş'a büyük katkılar yapabileceğini söylediği belirtildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Lampard'dan flaş Dele Alli sözleri!

LAMPARD'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Everton Menajeri Frank Lampard, Beşiktaş'ın prensipte anlaşma sağladığı İngiliz futbolcu Dele Alli için açıklamalar yaptı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Lampard'dan flaş Dele Alli sözleri!

Oyuncunun transfer konusundaki kararlarına saygı duymaları gerektiğini vurgulayan Lampard, transfer için bazı şartların da oluşması gerektiğini dile getirdi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Lampard'dan flaş Dele Alli sözleri!

İngiliz menajerin açıklaması şöyle:

"Kamuoyunda görüldüğü üzere Dele'ye ilgi var ve değerlendirmemiz gereken bir konu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Lampard'dan flaş Dele Alli sözleri!

Herkes için sağlıklı şartlar oluşmalı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Lampard'dan flaş Dele Alli sözleri!

Bence, onun kariyeri hakkındaki görüşlerine saygı göstermeliyiz."

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