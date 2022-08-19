Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş Kerem Atakan Kesgin'le imzalıyor! Rakamda anlaşıldı

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş Kerem Atakan Kesgin'le imzalıyor! Rakamda anlaşıldı

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Transfer çalışmaları kapsamında Dele Alli'de geri sayıma geçen Beşiktaş, Sivasspor'dan genç futbolcu Kerem Atakan Kesgin için de anlaşmaya vardı. İşte detaylar... (BJK transfer haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2022 Cuma 10:34
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş Kerem Atakan Kesgin'le imzalıyor! Rakamda anlaşıldı

Kapıyı 2 milyon euro'dan açan yiğidolar, 1.5 milyon euro'ya inmişti.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş Kerem Atakan Kesgin'le imzalıyor! Rakamda anlaşıldı

Siyah-beyazlılar, bu rakamı kabul ederken imzaların kısa süre içinde atılması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş Kerem Atakan Kesgin'le imzalıyor! Rakamda anlaşıldı

Beşiktaş, 21 yaşındaki oyuncuyla 4 yıllık sözleşmeye imza atacak.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş Kerem Atakan Kesgin'le imzalıyor! Rakamda anlaşıldı

Beşiktaş, Kerem Atakan ile yerli rotasyonunda da önemli bir hamle şansı kazanacak.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş Kerem Atakan Kesgin'le imzalıyor! Rakamda anlaşıldı

KEREM ATAKAN KESGİN KİMDİR?

5 Kasım 2000 tarihinde Tokat'ta dünyaya geldi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş Kerem Atakan Kesgin'le imzalıyor! Rakamda anlaşıldı

Profesyonel futbol kariyerine Bucaspor altyapısında başladı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş Kerem Atakan Kesgin'le imzalıyor! Rakamda anlaşıldı

Ardından Göztepe ve Sivasspor formaları giydi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş Kerem Atakan Kesgin'le imzalıyor! Rakamda anlaşıldı

Yiğidolar'da 2020'den bu yana top koşturan Kerem, çıktığı 36 maçta 3 gol atarken 3 de asist yaptı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş Kerem Atakan Kesgin'le imzalıyor! Rakamda anlaşıldı

1.76 cm boyundaki merkez orta saha, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.

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