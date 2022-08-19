BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş Kerem Atakan Kesgin'le imzalıyor! Rakamda anlaşıldı

Süper Lig'e bir galibiyet ve bir beraberlikle başlayan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor.
Süper Lig'e bir galibiyet ve bir beraberlikle başlayan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor.
Siyah-beyazlılar İngiliz yıldız Dele Alli'yi açıklamaya hazırlanıyor.
Dele Alli'de geri sayıma geçen Kara Kartal, Sivasspor'dan Kerem Atakan Kesgin için de gaza bastı.
Kapıyı 2 milyon euro'dan açan yiğidolar, 1.5 milyon euro'ya inmişti.
Siyah-beyazlılar, bu rakamı kabul ederken imzaların kısa süre içinde atılması bekleniyor.
Beşiktaş, 21 yaşındaki oyuncuyla 4 yıllık sözleşmeye imza atacak.
Beşiktaş, Kerem Atakan ile yerli rotasyonunda da önemli bir hamle şansı kazanacak.
KEREM ATAKAN KESGİN KİMDİR?
5 Kasım 2000 tarihinde Tokat'ta dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Bucaspor altyapısında başladı.
Ardından Göztepe ve Sivasspor formaları giydi.
Yiğidolar'da 2020'den bu yana top koşturan Kerem, çıktığı 36 maçta 3 gol atarken 3 de asist yaptı.
1.76 cm boyundaki merkez orta saha, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.
21 yaşındaki genç futbolcunun güncel piyasa değeri 1 milyon euro...
Kerem Atakan Kesgin'in Sivasspor'la olan sözleşmesi 2023 yılına sona eriyor.