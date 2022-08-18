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Sağlam Fransız!

Beşiktaş, PSG’nin 21 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Junior Ebimbe’yi kiralamak için Fransızlarla temaslarını sıklaştırdı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2022 Perşembe 06:50
Sağlam Fransız!
Orta sahasını Dele Alli ile güçlendiren Beşiktaş, kanat bölgesine de kaliteli bir takviye yapmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz sezonu Dijon'da geçiren ve bonservisi Fransız devi PSG'de bulunan Junior Ebimbe için düğmeye basıldığı öğrenildi. yaşındaki futbolcuyu kiralamak isteyen siyah-beyazlılar, PSG ile temasa geçti. Merkez orta saha mevkisinde forma giyen Ebimbe, orta saha sağında ve sağ kanat bölgelerinde de görev alabiliyor. Kariyerinde 99 karşılaşmada sahaya çıkan Ebimbe, 6 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. PSG'nin alt yaş kategorilerinde görev almasının ardından 2019 yılında A Takım'a yükseldi. İlk olarak Le Havre takımında daha sonra ise Dijon'da kiralık olarak forma giyen 21 yaşındaki futbolcu, PSG'ye geri döndü.
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