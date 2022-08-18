Haberler Beşiktaş Mourinho: Bir gün pişman olacaksın!

Mourinho: Bir gün pişman olacaksın!

Beşiktaş'a imza için gün sayan Dele Alli ile eski hocası Jose Mourinho'nun yaptığı toplantı yeniden gündem oldu. Tottenham'ı çalıştırdığı dönemde, Alli'nin performansı hakkında bir toplantı gerçekleştiren ve 2019'da Amazon Prime'da yayımlanan belgeselde konuşan Mourinho şu ifadeleri kullanmıştı: "Zaman uçup gidiyor! Ve bence bir gün pişman olacaksın eğer ulaşabileceğin şeye ulaşamazsan. Senden her maçın oyuncusu olmanı beklemiyorum. Senden her maçta gol atmanı da beklemiyorum. Kendinden daha fazlasını talep etmelisin. Senden daha fazlasını isteyen ben değilim. Bence kendinden daha fazlasını istemelisin."

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2022 Perşembe 06:50
Mourinho: Bir gün pişman olacaksın!
Beşiktaş'a imza için gün sayan Dele Alli ile eski hocası Jose Mourinho'nun yaptığı toplantı yeniden gündem oldu. Tottenham'ı çalıştırdığı dönemde, Alli'nin performansı hakkında bir toplantı gerçekleştiren ve 2019'da Amazon Prime'da yayımlanan belgeselde konuşan Mourinho şu ifadeleri kullanmıştı: "Zaman uçup gidiyor! Ve bence bir gün pişman olacaksın eğer ulaşabileceğin şeye ulaşamazsan. Senden her maçın oyuncusu olmanı beklemiyorum. Senden her maçta gol atmanı da beklemiyorum. Kendinden daha fazlasını talep etmelisin. Senden daha fazlasını isteyen ben değilim. Bence kendinden daha fazlasını istemelisin."
DİĞER
Kim der ki 2 çocuk annesi! Yıllara meydan okuyan Güzide Duran ve eşinin aşk pozlarına beğeni yağdı!
Mergim Berisha’nın eski nişanlısı Vesa Vllasaliu'dan skandal yaratacak iddialar! "Düğünümüze iki ay kala beni evden attı"
Cimbom'a bir Norveçli daha! Midtsjö kefil oldu
Fırtına'da sıra forvette! İşte gündemdeki 4 isim
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İşte Dele Alli'nin İstanbul'a geliş tarihi!
Beşiktaş'ın transfer hedefine ilginç benzetme!
Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL?
MasterChef ana kadroya kim girdi?
💥Çılgın Sayısal Loto çekildi! (17 AĞUSTOS)
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Josef de Souza sevinci Josef de Souza sevinci 06:30
Icardi iddiası Icardi iddiası 06:26
Karabağ'da kazanan yok! Karabağ'da kazanan yok! 23:58
5 gollü maçta kazanan M. Haifa! 5 gollü maçta kazanan M. Haifa! 23:57
Benfica deplasmanda galip! Benfica deplasmanda galip! 23:56
LeBron James 2 yıl daha Lakers’ta LeBron James 2 yıl daha Lakers’ta 23:17
Daha Eski
"Hedefimiz yarın maçı kazanmak ve tur atlamak" "Hedefimiz yarın maçı kazanmak ve tur atlamak" 23:15
İşte 3. hafta maçlarını yönetecek hakemler! İşte 3. hafta maçlarını yönetecek hakemler! 23:14
G.Saray'a Icardi transferinde bir rakip daha! G.Saray'a Icardi transferinde bir rakip daha! 23:06
Flaş Arda kararı! 5 milyon euro'ya... Flaş Arda kararı! 5 milyon euro'ya... 23:06
Szalai transferinde flaş gelişme! Szalai transferinde flaş gelişme! 23:07
F.Bahçe'ye Maxi Gomez müjdesi! Hocasından flaş hamle F.Bahçe'ye Maxi Gomez müjdesi! Hocasından flaş hamle 23:07