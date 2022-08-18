Mourinho: Bir gün pişman olacaksın!

Beşiktaş'a imza için gün sayan Dele Alli ile eski hocası Jose Mourinho'nun yaptığı toplantı yeniden gündem oldu. Tottenham'ı çalıştırdığı dönemde, Alli'nin performansı hakkında bir toplantı gerçekleştiren ve 2019'da Amazon Prime'da yayımlanan belgeselde konuşan Mourinho şu ifadeleri kullanmıştı: "Zaman uçup gidiyor! Ve bence bir gün pişman olacaksın eğer ulaşabileceğin şeye ulaşamazsan. Senden her maçın oyuncusu olmanı beklemiyorum. Senden her maçta gol atmanı da beklemiyorum. Kendinden daha fazlasını talep etmelisin. Senden daha fazlasını isteyen ben değilim. Bence kendinden daha fazlasını istemelisin."
Beşiktaş'a imza için gün sayan Dele Alli ile eski hocası Jose Mourinho'nun yaptığı toplantı yeniden gündem oldu. Tottenham'ı çalıştırdığı dönemde, Alli'nin performansı hakkında bir toplantı gerçekleştiren ve 2019'da Amazon Prime'da yayımlanan belgeselde konuşan Mourinho şu ifadeleri kullanmıştı: "Zaman uçup gidiyor! Ve bence bir gün pişman olacaksın eğer ulaşabileceğin şeye ulaşamazsan. Senden her maçın oyuncusu olmanı beklemiyorum. Senden her maçta gol atmanı da beklemiyorum. Kendinden daha fazlasını talep etmelisin. Senden daha fazlasını isteyen ben değilim. Bence kendinden daha fazlasını istemelisin."