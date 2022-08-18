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Kara Kartal taktik çalıştı

Beşiktaş, Karagümrük maçının hazırlıklarına devam etti. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde gerçekleştirildi. Aktivasyon çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda yapılan yan top çalışmasıyla tamamlandı. Beşiktaş, hazırlıklarına bugün yapacağı çift antrenmanla devam edecek.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2022 Perşembe 06:50
Kara Kartal taktik çalıştı
Beşiktaş, Karagümrük maçının hazırlıklarına devam etti. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde gerçekleştirildi. Aktivasyon çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda yapılan yan top çalışmasıyla tamamlandı. Beşiktaş, hazırlıklarına bugün yapacağı çift antrenmanla devam edecek.
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