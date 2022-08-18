Kara Kartal taktik çalıştı

Beşiktaş, Karagümrük maçının hazırlıklarına devam etti. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde gerçekleştirildi. Aktivasyon çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda yapılan yan top çalışmasıyla tamamlandı. Beşiktaş, hazırlıklarına bugün yapacağı çift antrenmanla devam edecek.
Beşiktaş, Karagümrük maçının hazırlıklarına devam etti. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde gerçekleştirildi. Aktivasyon çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda yapılan yan top çalışmasıyla tamamlandı. Beşiktaş, hazırlıklarına bugün yapacağı çift antrenmanla devam edecek.