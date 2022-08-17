Veli Kavlak profesyonel kariyerine nokta koyduğunu duyurdu

2011-2018 yılları arasında Beşiktaş formasını terleten Veli Kavlak, profesyonel futbol kariyerine nokta koyduğunu duyurdu. Deneyimli futbolcu, siyah-beyazlı takımdan ayrıldıktan sonra hiçbir takımda forma giymemişti.

Avusturya basınından Heute'ye röportaj veren 33 yaşındaki orta saha oyuncusu, omzundaki sakatlığı nedeniyle uzun yıllar psikolojik açıdan zorlu bir süreç yaşadığını söyledi.

Sakatlığı nedeniyle 2017 yılından bu yana maça çıkamadığını hatırlatan Veli Kavlak, "Aslında emekliye ayrılmam, uzun zamandır belli olan bir durum. Ama zihinsel olarak büyük bir yıkım yaşadığım için resmi bir açıklamada bulunamadım. Çok üzgündüm, futbolu bırakmayı uzun bir süre kendime de kabul ettiremedim. Ne yazık ki artık dönmek için yapabileceğim bir şey yok" ifadelerini kullandı.

Omzundaki sakatlığın hala devam ettiğini vurgulayan Veli Kavlak, "Farklı tedaviler denedim. 9'u omzumdan olmak üzere toplam 15 kez ameliyat geçirdim. Dönmek için çok çabaladım. Ama bunun mümkün olmayacağını üzüntüyle anladım" değerlendirmesinde bulundu.

VELİ KAVLAK KİMDİR?

3 Kasım 1988 tarihinde Avusturya'nın başkenti Viyana'da dünyaya geldi. Kariyerine Rapid altyapısında başladı. 2011 yılında 750 bin euro karşılığında Beşiktaş'a transfer oldu. 2018 yılına kadar siyah-beyazlı formayı giydi. 1.78 cm boyundaki orta saha oyuncusu, iki ayağını da etkili kullanabiliyor. Veli Kavlak, 31 kez de Avusturya Milli Takımı formasını terletti.