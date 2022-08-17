Ahmet Nur Çebi'den sert eleştiri! "Hata yapamazlar"

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Alanyaspor maçındaki hakem kararları hakkında TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile Riva'da görüştü. Toplantı bitiminde konuşan Başkan Çebi, "Beşiktaş'ın tahammül sınırı artık bitti. Sonuçlarını müspet şekilde, sadece Beşiktaş değil diğer kulüplerin de göreceğini umuyorum. Hakemlerin hata yapma hakkı yok. Bir cerrahın hata yapması halinde sonu ölümle bitiyorsa, hakemlerin de böyle bir şansı yok. Adını koymuşuz hata hata hata... Bu saatten sonra bu iş bitti" dedi.



BENİM CAMİAM MUTSUZ

Çebi konuşmasını şöyle sürdürdü: "Benim camiam mutsuz, tedirgin. Benim camiamın güvene ihtiyacı var. Zarar verilmeyeceğine dair inanç ihtiyacımız var. İstediğimiz budur. Kendilerine güvenmek ve inanmak istiyorum. Yapılan yanlışları nasıl düzelteceklerini beraber göreceğiz. İki gün evvel oynanan maçta Beşiktaş'ın uğramış olduğu haksızlığı tek tek belgeleriyle TFF'ye tek tek arz ettik. Kendileri de anladıklarını, değerlendireceklerini anlamış bulunuyorum tavırlarından, davranışlarından." ifadelerini kullandı



KISMEN ÇÖZÜM OLMAZ

"İyi şeyler umuyoruz ve bekleyeceğiz. TFF, Türk futbolunun temsilcisidir. Geçen sezonki sorunların çözülmesi gerektiğini ifade ettik. Bir takım sorunların çözülse dahi tamamının çözülmediğini görüyoruz dedik. Hataları ve kasıtları görmesi gereken kişinin kendileri olması gerektiğini ilettik. Biz artık haksızlığa uğramak istemiyoruz, diğer takımların da uğramasını istemiyoruz. Sadece Beşiktaş gibi tavrımız, tarzımız olamaz. Ancak, Beşiktaş'ın bundan daha fazlasını kaldırabilecek limiti kalmadı." dedi.



TFF ŞEFFAF OLMALI

TFF'ye mesaj gönderen Başkan Çebi "TFF'nin hakemler konusunda kamuoyunda daha açık ve şeffaf olmalı. Çıkın, nerede hatalıysa söyleyin, nerede haklıysa hakemler söyleyin. Eleştirileri cevaplayın. Kamuoyu cevapları sadece bizlerden ve yorumculardan duymasın, sizden de duysun. Gördüm ki böyle bir çalışma içerisindeler. Gerçekleştireceklerine inanıyorum" açıklamasını yaptı.



F.BAHÇE MAÇINI SORDUK

Fenerbahçe maçındaki pozisyon ile Beşiktaş maçındaki pozisyonun hatırlatılması üzerine Ahmet Nur çebi "Hepsini değerlendirdik. (F.Bahçe maçı sonrası paylaşım) İkisinden biri doğru, hangisi diye sorduk. Cevabı 3-5 gün içerisinde alacakları kararlarla beraber göreceğiz. Ben adalet ve vicdan istiyorum. İyi olanların mükafatlandırıldığı, kötü olanların cezalandırıldığı bir sistem istiyorum" açıklamasını yaptı.



MHK SEMİNERİ YARIN YAPILACAK

Türkiye Futbol Federasyonu MHK ağustos ayı eğitim semineri, 18 Ağustos Perşembe günü Riva'da gerçekleştirilecek. TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar ve Kamp Tesisleri'nde gerçekleştirilecek seminere, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin yanı sıra UEFA Hakem Kurulu Başkan Yardımcısı ve TFF'nin yeni MHK Danışmanı Hugh Dallas, MHK Başkanı Sabri Çelik ve Süper Lig hakemleri katılacak

YASİN KOL'U GÖRMEK İSTEMİYORUZ

3-3 son eren Alanyaspor maçının hakemi Yasin Kol için konuşan Ahmet Nur Çebi "Yasin Kol'u bir daha görmek istemiyoruz. Yapılan o hata camiamızın canını çok yakmıştır. Bu bizim tercihimizdir. Biz bunu burada izah ettik. Gereken ne kadar, nasıl yapılır; zaman içinde göreceğiz" dedi.