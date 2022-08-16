Haberler Beşiktaş Emrecan özür diledi!

Emrecan özür diledi!

Alanyaspor maçında gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bırakan Emrecan Uzunhan, üzüntüyü sosyal medya hesabından açıkladı: "Beşiktaş formasıyla, çok büyük bir gurur ve heyecanla çıktığım ilk resmi maçımda, takımımı 10 kişi bırakmanın büyük üzüntüsü içerisindeyim. Sahada yalnız bıraktığım arkadaşlarım ve büyük Beşiktaş taraftarından özür diliyorum. Bu uzun yolda benim şampiyonluğa olan inancım tam."

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2022 Salı 06:50
Emrecan özür diledi!
Alanyaspor maçında gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bırakan Emrecan Uzunhan, üzüntüyü sosyal medya hesabından açıkladı: "Beşiktaş formasıyla, çok büyük bir gurur ve heyecanla çıktığım ilk resmi maçımda, takımımı 10 kişi bırakmanın büyük üzüntüsü içerisindeyim. Sahada yalnız bıraktığım arkadaşlarım ve büyük Beşiktaş taraftarından özür diliyorum. Bu uzun yolda benim şampiyonluğa olan inancım tam."
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