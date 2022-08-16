Çarşı’dan sert tepki hoca! Beşiktaş defans yapmaz

Beşiktaş taraftar grubu Çarşı, hakem kararlarının çok tartışıldığı maç sonrası özellikle teknik direktör Valerien Ismael'e sosyal medya üzerinden eleştirilerde bulundu. Valerien Ismael'i "Şiiii hoca, Beşiktaş defans yapmaz" sözleriyle uyardı. TFF ve MHK'ya da tepki gösteren grup paylaşımında "Bunca emek, bunca yapılanma, bunca mücadele, bunca transfer, boğazımızdan artırdığımız bütçelerle aldığımız kombineler, yaşantılarımızdan yaptığımız tasarruflar; reva mı? Bir Yasin Kol'a, bir Ümit Öztürk'e feda mı edeceğiz?" ifadelerini kullandı.
Beşiktaş taraftar grubu Çarşı, hakem kararlarının çok tartışıldığı maç sonrası özellikle teknik direktör Valerien Ismael'e sosyal medya üzerinden eleştirilerde bulundu. Valerien Ismael'i "Şiiii hoca, Beşiktaş defans yapmaz" sözleriyle uyardı. TFF ve MHK'ya da tepki gösteren grup paylaşımında "Bunca emek, bunca yapılanma, bunca mücadele, bunca transfer, boğazımızdan artırdığımız bütçelerle aldığımız kombineler, yaşantılarımızdan yaptığımız tasarruflar; reva mı? Bir Yasin Kol'a, bir Ümit Öztürk'e feda mı edeceğiz?" ifadelerini kullandı.