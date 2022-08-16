Beşiktaş Fatih Karagümrük maçının antrenmanlarına başladı

Başkan Ahmet Nur Çebi'nin de izlediği basına kapalı idman, yaklaşık bir saat sürdü. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Valerien Ismael'in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman iki grup halinde sahada ve salonda gerçekleşti. Salonda; kondisyon, kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları gerçekleştiren siyah-beyazlı ekip, sahada pas çalışması sonrası çift kale maç oynayarak günü tamamladı. Başkan Ahmet Nur Çebi, idmanın ardından Emrecan Uzunhan ile bir süre sohbet etti.



Siyah-beyazlı ekip, yarın yapacağı çalışmayla Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına devam edecek.