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Beşiktaş Fatih Karagümrük maçının antrenmanlarına başladı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 3'üncü haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından bu akşam yaptığı antrenmanla başladı. Başkan Ahmet Nur Çebi, idmanın ardından Alanyaspor maçında kırmızı kart gören Emrecan Uzunhan ile bir süre sohbet etti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2022 Salı 19:40 Güncelleme Tarihi: 16 Ağustos 2022 Salı 19:40
Beşiktaş Fatih Karagümrük maçının antrenmanlarına başladı

Başkan Ahmet Nur Çebi'nin de izlediği basına kapalı idman, yaklaşık bir saat sürdü. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Valerien Ismael'in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman iki grup halinde sahada ve salonda gerçekleşti. Salonda; kondisyon, kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları gerçekleştiren siyah-beyazlı ekip, sahada pas çalışması sonrası çift kale maç oynayarak günü tamamladı. Başkan Ahmet Nur Çebi, idmanın ardından Emrecan Uzunhan ile bir süre sohbet etti.


Siyah-beyazlı ekip, yarın yapacağı çalışmayla Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına devam edecek.

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