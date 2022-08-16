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Alın terimizi gasp ettiler

Kara Kartal Alanyaspor ile 3-3 berabere kaldı... Yönetim zehir zemberek açıklamalarda bulundu. Alanyaspor karşılaşması hakem yönetimiyle Türk futbol tarihine yeni bir kara leke olarak geçti. Değil hakemin; hiç kimsenin emeğimizi, alın terimizi gasp etmesine izin vermeyeceğiz"

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2022 Salı 06:50
Alın terimizi gasp ettiler
Deplasmanda Alanyaspor'la 3-3 berabere kalan Beşiktaş'ta yönetim, çok sert açıklamalarda bulundu. Ligin ilk iki haftasında maçlarını yöneten hakemlere tepki gösteren siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "2022-2023 futbol sezonunun ilk haftasında, sahamızda oynadığımız Yukatel Kayserispor maçımıza, hakemlik dahi yapmaması gereken Ümit Öztürk'ü atayan Merkez Hakem Kurulu, niyetinden şüphe etmemize sebep olmuştu. Sezonun 2. haftasında deplasmanda oynadığımız Corendon Alanyaspor maçı da hakem yönetimiyle Türk futbol tarihine yeni bir kara leke olarak geçti" dedi ve şöyle devam etti:

"Maçın hakemi Yasin Kol'un kolları maç boyunca defalarca sonuca etki eden ve üç puanımızı gasp eden kararları işaret etti. Hakkımıza kasteden bu kollar adaleti işaret edene kadar sesimizi yükselteceğiz. Değil hakemin, hiç kimsenin emeğimizi, alın terimizi gasp etmesine izin vermeyeceğiz. Hakkımızı sonuna kadar savunacağız. Skandal kararlara imza atan hakem Yasin Kol'un kasıtlı kollarını hiçbir maçımızda görmek istemiyoruz. Türk futbolunda kaos yaratma maksadında olan kimseye izin vermedik, vermeyeceğiz. Tavrımız adaletsizliğedir. Kaybetsek de kazansak da adaletsizliğin karşısındayız."

"Oyunun sahada kazanılmasına engel olarak büyük Beşiktaş camiasının toplumsal huzuruna da kastedenleri şiddetle kınıyoruz. Başkanımız Sayın Ahmet Nur Çebi defalarca 'Genç hakemlerimizin önü açılsın, hata yapacaksa gizli ajandası olmayan hakemlerimiz yapsın' derken o genç hakemlerin iyi eğitimli ve liyakat sahibi olmaları gerekliliğini de vurgulamıştık. Sahada izlediğimiz hakemin liyakatinden ve niyetinden şüphe ediyor, maçımızı yönetecek seviyeye nasıl geldiğinin cevabını da MHK'den bekliyoruz. Konu ile ilgili Başkan Sayın Ahmet Nur Çebi, TFF'ye gidecek ve konunun takibini sağlayacaktır."

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