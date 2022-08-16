Alın terimizi gasp ettiler

"Maçın hakemi Yasin Kol'un kolları maç boyunca defalarca sonuca etki eden ve üç puanımızı gasp eden kararları işaret etti. Hakkımıza kasteden bu kollar adaleti işaret edene kadar sesimizi yükselteceğiz. Değil hakemin, hiç kimsenin emeğimizi, alın terimizi gasp etmesine izin vermeyeceğiz. Hakkımızı sonuna kadar savunacağız. Skandal kararlara imza atan hakem Yasin Kol'un kasıtlı kollarını hiçbir maçımızda görmek istemiyoruz. Türk futbolunda kaos yaratma maksadında olan kimseye izin vermedik, vermeyeceğiz. Tavrımız adaletsizliğedir. Kaybetsek de kazansak da adaletsizliğin karşısındayız."
"Oyunun sahada kazanılmasına engel olarak büyük Beşiktaş camiasının toplumsal huzuruna da kastedenleri şiddetle kınıyoruz. Başkanımız Sayın Ahmet Nur Çebi defalarca 'Genç hakemlerimizin önü açılsın, hata yapacaksa gizli ajandası olmayan hakemlerimiz yapsın' derken o genç hakemlerin iyi eğitimli ve liyakat sahibi olmaları gerekliliğini de vurgulamıştık. Sahada izlediğimiz hakemin liyakatinden ve niyetinden şüphe ediyor, maçımızı yönetecek seviyeye nasıl geldiğinin cevabını da MHK'den bekliyoruz. Konu ile ilgili Başkan Sayın Ahmet Nur Çebi, TFF'ye gidecek ve konunun takibini sağlayacaktır."