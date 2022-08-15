Sabah Gazetesi yazarları Alanyaspor-Beşiktaş maçını değerlendirdi

Skor ne olursa olsun eksik kalmak oyunu her zaman zorlar. Buna bir de Alanya'nın iklimsel sıcağını da eklediğimizde 70 dakika bunu devam ettirmek kolay değil. Ama Beşiktaş kalesinde goller görse de savunma adına önemli bir direniş göstermeye çalıştı.