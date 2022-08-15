Sabah Gazetesi yazarları Alanyaspor-Beşiktaş maçını değerlendirdi

ALİ GÜLTİKEN - SICAK ÇARPTI
Emrecan atılana kadar, rüya gibi bir başlangıç oldu. 31 dakikada atılan 3 gol, rüyayı gerçek hale getirdi. Geçen haftanın deplasmanda 4 gol atan ekibine karşılık bu golleri bulabilmek önemli bir işti.
ALİ GÜLTİKEN - SICAK ÇARPTI
Emrecan atılana kadar, rüya gibi bir başlangıç oldu. 31 dakikada atılan 3 gol, rüyayı gerçek hale getirdi. Geçen haftanın deplasmanda 4 gol atan ekibine karşılık bu golleri bulabilmek önemli bir işti.
Bu, Beşiktaş'ın maça ne kadar motive olduğunu göstermesi açısından önemli. Hiç şüpheye yer bırakmadan rakibine de nefes alma şansı vermeden kazanma isteğini net gösterdi. Fakat Emrecan'ın atılmasından sonra doğal olarak maç zorlaştı.
Skor ne olursa olsun eksik kalmak oyunu her zaman zorlar. Buna bir de Alanya'nın iklimsel sıcağını da eklediğimizde 70 dakika bunu devam ettirmek kolay değil. Ama Beşiktaş kalesinde goller görse de savunma adına önemli bir direniş göstermeye çalıştı.
Burada da hem savunma anlayışı hem de oyun tercihi değişmek durumunda kaldı.
Valerien İsmael'in N'Koudou ve Ghezzal ile Salih'i oyundan alıp topa sahip olarak takım savunması yapmak yerine daha çok Necip-Montero-Boyd ile birlikte dar alanda blok savunma tercihini gördük.
Bu tercihler de bu mücadelede eksik kalınan bir maçta skoru ancak belli bir noktada tutabilmeye yetti.
Deplasmanda atılan 3 golden sonra kazanamamak elbette üzücü ama maçın tamamına yakın bölümünü eksik oynayıp 1 puanı cebine koyup gelmek de işin teselli tarafında fena sayılmaz.
AHMET ÇAKAR - TORPİLLİ HAKEM
Beşiktaş hem de koskoca Beşiktaş; korkak, acemi ve paniklemiş bir teknik adamın kurbanı oldu… 3-0'dan maçı kazanamadı.
Neymiş efendim, 3-0'lık Beşiktaş, 10 kişi kalınca en yaratıcı, en kaliteli oyuncuları sahadan alıyor, sözüm ona defansif yönleri önde oyuncuları sahaya sürüyor. Bunun adı cehalettir.
Beşiktaş'ın tarihinde bu kadar mahkum oynadığı bir 2. yarı olmamıştır. Bırakın ileride top tutmayı, rakip sahaya bile geçemedi. Sadece mahalle takımı gibi direnmeye çalıştılar, tabii ki dayanamadılar.
İlk yarı mükemmel oynayan Ghezzal ve N'Koudou ile çok önemli işler yapan ve goller bulan Beşiktaş, ikinci yarıda hocasının hatasıyla puanları kaybediverdi.
Dünyanın hiçbir liginde bir teknik adam bu hataları yapmaz. Aslında ben olsam bugün kovarım. Asla büyük takımın, büyük hedeflerin hocası filan değil. Çok yazık etti.
Valerien İsmael olsa olsa Orta Avrupa'nın alt liglerinde hocalık yapar. N'Koudou ilk yarıda Alanya'nın sağ tarafını paramparça ederken, Ghezzal çok ince paslarla büyük işler yaparken tuttu bunları oyundan aldı.
Kamera şakası gibi. Sizler bu satırları okurken Valerien İsmael'in ne olacağı belli değil. Hakem Yasin Kol çok kötü maç yönetti. Verdiği ve vermediği kartlarla acemi bir görüntü sergiledi.
Kırmızı kartla oyundan attığı Emrecan'a verdiği ilk sarı kart kesinlikle yanlış. Tayfur'un ikinci sarıdan oyundan atılması gerekiyordu.
Yine ilk yarıda Weghorst gole giderken Alanya defansı tarafından durduruldu, Alanyalı oyuncuyu atması gerekirken faulü ters veren Kol, üstüne Weghorst'a sarı kart gösterdi. Torpilli bir hakem olduğu belli. Yazık.
ÖMER ÜRÜNDÜL - HAMLELER DOĞRU
Alanyaspor'un İtalyan teknik direktörü Farioli'nin bir türlü vazgeçemediği takıntısı var. "Kalemize etkili bir pres de yapılsa her türlü riski göze alıp pas yaparak çıkacaksınız.'' İşte bu alışılmış rahatsızlık ve bir korner hediye edince Beşiktaş çok erken bir skor ve moral avantajı yakaladı.
İlerleyen dakikalarda bütün saha içi dengeleri Beşiktaş lehine değişiyordu. Alanya ileride pas yaparak hücum ediyor ama kaptırdıkları her toptan sonra geniş alanda yakalanıyordu.
Başta N'Koudou sprintleriyle karşı kaleyi zorluyordu. Beşiktaş ilk devrede 3 farklı skor avantajı yakaladı. Sonra sahneye genç Emrecan çıktı. Sarı kartı olan bir futbolcu, takımı 3-0 galipken ikinci sarıyı görmez.
Bunun deneyimsizlikle falan alakası yok. Bu arada şu görüşümü de bildireyim, hakemin Emrecan'a gösterdiği ilk sarı kart ağırdı. Bu dakikadan sonra yoğun bir Alanyaspor baskısı başladı.
2. devre başlamadan Valerien İsmael'den ilginç hamleler geldi. Salih, N'Koudou ve Ghezzal'ı çıkardı. Şimdi maç berabere bitince genel eleştiriler İsmael üzerinde yoğunlaşacak.
Ama ben bunu doğru ve cesur bir hamle olarak gördüm. Hava çok sıcak ve nemliydi. Bir kişi eksiksin, Ghezzal ve N'Koudou'nun fiziksel durumları yeterli değil, Salih de çok yorulmuştu.
2. yarıya atak başlayan, organize gelen Alanya'da yine sahneye Farioli çıktı. Aynı anda dört oyuncu birden değiştirdi, sonra takım çorbaya döndü.
Ama şans önemli faktör. Beşiktaş pozisyon vermezken gereksiz sebep olunan penaltı ve de Saiss'in kendi kalesine attığı jeneriklik gol sebebiyle maç berabere bitti.