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İsmael’den 3 değişiklik

Spor Toto Süper Lig'in 2. hafta mücadelesinde Corendon Alanyaspor'a konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael, Yukatel Kayserispor maçına göre ilk 11'de 3 değişikliğe gitti. Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü, Kayserispor ile oynadıkları maçta forma giyen Necip Uysal'ın yerine Emrecan Uzunhan'a, Kartal Kayra Yılmaz'ın yerine Berkay Vardar'a ve Muleka'nın yerine de N'Koudou'ya Alanya deplasmanında, ilk 11'de şans verdi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2022 Pazartesi 06:50
İsmael’den 3 değişiklik
Spor Toto Süper Lig'in 2. hafta mücadelesinde Corendon Alanyaspor'a konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael, Yukatel Kayserispor maçına göre ilk 11'de 3 değişikliğe gitti. Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü, Kayserispor ile oynadıkları maçta forma giyen Necip Uysal'ın yerine Emrecan Uzunhan'a, Kartal Kayra Yılmaz'ın yerine Berkay Vardar'a ve Muleka'nın yerine de N'Koudou'ya Alanya deplasmanında, ilk 11'de şans verdi.
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