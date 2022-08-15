İlk yarı Beşiktaş sonra Alanya!

Kazandırdığı penaltıyı gole çevirdi. Ghezzal, ilk yarı sonunda kenara alınırken Beşiktaş'ta büyük güç kaybetti. Maçın kırılma anı ise Emrecan'ın çift sarıdan kırmızı kart görüp 37'de oyun dışında kalmasıydı. Beşiktaş kalesinde daha fazla gözükmeye başlayan Alanya, 45+3'te Efkan'ın golüyle soyunma odasına umutlu gitti. Maçın son bölümü ise tam bir sinir harbiydi. Önce topu çizgiden çıkartan Saiss ardından ters bir kafa vuruşu yaptı ve skor 3-2'ye geldi. 90+3'te penaltı vuruşunu gole çeviren Candeias skoru belirledi: 3-3.
Kazandırdığı penaltıyı gole çevirdi. Ghezzal, ilk yarı sonunda kenara alınırken Beşiktaş'ta büyük güç kaybetti. Maçın kırılma anı ise Emrecan'ın çift sarıdan kırmızı kart görüp 37'de oyun dışında kalmasıydı. Beşiktaş kalesinde daha fazla gözükmeye başlayan Alanya, 45+3'te Efkan'ın golüyle soyunma odasına umutlu gitti. Maçın son bölümü ise tam bir sinir harbiydi. Önce topu çizgiden çıkartan Saiss ardından ters bir kafa vuruşu yaptı ve skor 3-2'ye geldi. 90+3'te penaltı vuruşunu gole çeviren Candeias skoru belirledi: 3-3.
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