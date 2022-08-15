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İlk yarı Beşiktaş sonra Alanya!

Ghezzal önderliğinde coşan Beşiktaş 3-0 öne geçti. Soyunma odasına Efkan’ın golüyle giden Alanya ikinci yarıda Saiss’in kendi kalesine attığı golle umutlandı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2022 Pazartesi 06:50
İlk yarı Beşiktaş sonra Alanya!
Alanya ile Beşiktaş arasındaki maç tam anlamıyla gitti geldi. Müthiş çekişmenin ardından 90 dakika sonunda ise iki takım da birer puanla sahadan ayrıldı: 3-3. Rached Ghezzal, Alanyaspor maçının ilk yarısına damga vurdu. Ghezzal şov maçın 3. dakikasında başladı. Başarılı futbolcunun kullandığı korner atışında Weghorst indirdi, Nkoudou topu ağlara yolladı. 20'de Salih nefis bir gole imza atarken asist Ghezzal'dan geldi. 31. dakikada ise başarılı futbolcu bu kez skorboarda adını yazdırdı.

Kazandırdığı penaltıyı gole çevirdi. Ghezzal, ilk yarı sonunda kenara alınırken Beşiktaş'ta büyük güç kaybetti. Maçın kırılma anı ise Emrecan'ın çift sarıdan kırmızı kart görüp 37'de oyun dışında kalmasıydı. Beşiktaş kalesinde daha fazla gözükmeye başlayan Alanya, 45+3'te Efkan'ın golüyle soyunma odasına umutlu gitti. Maçın son bölümü ise tam bir sinir harbiydi. Önce topu çizgiden çıkartan Saiss ardından ters bir kafa vuruşu yaptı ve skor 3-2'ye geldi. 90+3'te penaltı vuruşunu gole çeviren Candeias skoru belirledi: 3-3.
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