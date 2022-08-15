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Beşiktaş ve Galatasaray istemişti! Denayer'in yeni adresini duyurdular

Son dakika transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonunda mutlu sona ulaşmak isteyen Beşiktaş ve Galatasaray'da transfer girişimleri sıklaştırıldı. Ezeli rakiplerin transfer listesinde olan isimlerden biri de Jason Denayer'di. Fransız basını yıldız futbolcunun yeni adresini duyurdu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2022 Pazartesi 07:58
KEMAL TAMTÜRK
Beşiktaş ve Galatasaray istemişti! Denayer'in yeni adresini duyurdular

Belçikalı futbolcu Jason Denayer Fransız ekibi Olympique Lyon'la sözleşmesi sona erdikten sonra takımdan ayrılmıştı.

Beşiktaş ve Galatasaray istemişti! Denayer'in yeni adresini duyurdular

Yıldız futbolcu Süper Lig'den Beşiktaş ve Galatasaray'ın gündemine gelmişti.

Beşiktaş ve Galatasaray istemişti! Denayer'in yeni adresini duyurdular

Belçikalı futbolcu, Türk takımlarıyla yaptığı transfer görüşmelerinden sonuç alamamıştı.

Beşiktaş ve Galatasaray istemişti! Denayer'in yeni adresini duyurdular

Fransız basını, 27 yaşındaki deneyimli stoperin yeni adresini duyurdu.

Beşiktaş ve Galatasaray istemişti! Denayer'in yeni adresini duyurdular

Denayer'in La Liga kulübüne yakın olduğu açıklandı.

Beşiktaş ve Galatasaray istemişti! Denayer'in yeni adresini duyurdular

VALENCIA TALİP

Belçikalı futbolcunun Valencia kulübü ile görüşme halinde olduğu iddia edildi.

Beşiktaş ve Galatasaray istemişti! Denayer'in yeni adresini duyurdular

Haberde ayrıca, görüşme yapılmasına rağmen herhangi bir anlaşmanın olmadığı vurgulandı.

Beşiktaş ve Galatasaray istemişti! Denayer'in yeni adresini duyurdular

JASON DENAYER KİMDİR?

28 Haziran 1995 tarihinde Belçika'da dünyaya geldi.

Beşiktaş ve Galatasaray istemişti! Denayer'in yeni adresini duyurdular

Kariyerine JMG Lier'de başladı ardından Manchester City altyapısına transfer oldu.

Beşiktaş ve Galatasaray istemişti! Denayer'in yeni adresini duyurdular

Sırasıyla Celtic, Galatasaray, Sunderland ve Olympique Lyon formaları giydi.

Beşiktaş ve Galatasaray istemişti! Denayer'in yeni adresini duyurdular

Jason Denayer'in Lyon ile sözleşmesi 1 Temmuz tarihinde sona erdi.

Beşiktaş ve Galatasaray istemişti! Denayer'in yeni adresini duyurdular

Lyon formasıyla geçtiğimiz sezonda 20 karşılaşmaya çıkan Denayer 3 gol katkısı sağladı.

Beşiktaş ve Galatasaray istemişti! Denayer'in yeni adresini duyurdular

Belçikalı oyuncu Türkiye'de Galatasaray formasını 50 kez giydi.

Beşiktaş ve Galatasaray istemişti! Denayer'in yeni adresini duyurdular

Belçika Milli Takımı'nda 35 kez görev alan Denayer, 1 kez rakip fileleri sarstı.

Beşiktaş ve Galatasaray istemişti! Denayer'in yeni adresini duyurdular

Kongo asıllı futbolcu defans hattında stoper olarak görev yapıyor.

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