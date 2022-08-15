Beşiktaş ve Galatasaray istemişti! Denayer'in yeni adresini duyurdular

Belçikalı futbolcu Jason Denayer Fransız ekibi Olympique Lyon'la sözleşmesi sona erdikten sonra takımdan ayrılmıştı.
Belçikalı futbolcu Jason Denayer Fransız ekibi Olympique Lyon'la sözleşmesi sona erdikten sonra takımdan ayrılmıştı.
Yıldız futbolcu Süper Lig'den Beşiktaş ve Galatasaray'ın gündemine gelmişti.
Belçikalı futbolcu, Türk takımlarıyla yaptığı transfer görüşmelerinden sonuç alamamıştı.
Fransız basını, 27 yaşındaki deneyimli stoperin yeni adresini duyurdu.
Denayer'in La Liga kulübüne yakın olduğu açıklandı.
VALENCIA TALİP
Belçikalı futbolcunun Valencia kulübü ile görüşme halinde olduğu iddia edildi.
Haberde ayrıca, görüşme yapılmasına rağmen herhangi bir anlaşmanın olmadığı vurgulandı.
JASON DENAYER KİMDİR?
28 Haziran 1995 tarihinde Belçika'da dünyaya geldi.
Kariyerine JMG Lier'de başladı ardından Manchester City altyapısına transfer oldu.
Sırasıyla Celtic, Galatasaray, Sunderland ve Olympique Lyon formaları giydi.
Jason Denayer'in Lyon ile sözleşmesi 1 Temmuz tarihinde sona erdi.
Lyon formasıyla geçtiğimiz sezonda 20 karşılaşmaya çıkan Denayer 3 gol katkısı sağladı.
Belçikalı oyuncu Türkiye'de Galatasaray formasını 50 kez giydi.
Belçika Milli Takımı'nda 35 kez görev alan Denayer, 1 kez rakip fileleri sarstı.
Kongo asıllı futbolcu defans hattında stoper olarak görev yapıyor.
27 yaşındaki deneyimli futbolcunun güncel piyasa değeri 14 milyon euro...