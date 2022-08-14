Valerien Ismael Alanyaspor maçının ardından konuştu!

Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, 3-0 öne geçtiği karşılaşmada Alanyaspor ile 3-3 berabere kaldı.

Teknik direktör Valerien Ismael, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Ismael'in o sözleri;

"Maça çok iyi başladık. Kontrol tamamen bizdeydi. Disiplini elden bırakmak kabul edilemez. Kırmızı kart, penaltı, kendi kalemize gol... İntihar ettik diyebilirim"

"Maç 3-1 iken 11 kişiden 10'a düştüğünüzde, oyun tamamen değişiyor. Orta sahayı sağlam tutmaya çalıştık. Kendi kalemize attığımız gole kadar da çok iyi çalıştı aslında. Haftaya oynayacağımız maça da böyle başlayıp, böyle devam ettirmemeye çalışacağız"

"Ghezzal'ın bir sakatlığı var, o yüzden oyundan çıktı. Kulübün bu konuda bir şeyler yapması gerekiyor. İki hafta üst üste kırmızı kart görmek kabul edilemez. 2. golü yemeseydik, oyunu lehimize tutabilirdi"

"Maça çok iyi başladık. Kontrol tamamen bizdeydi. Disiplini elden bırakmak kabul edilemez. Kırmızı kart, penaltı, kendi kalemize gol... İntihar ettik diyebilirim"