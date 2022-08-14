Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'a Kerem için şartlı onay! Yıllık kontrat...

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'a Kerem için şartlı onay! Yıllık kontrat...

Son dakika transfer haberleri... Beşiktaş'ta kadro yapılanması kapsamında transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Orta sahaya takviye yapacak olan siyah-beyazlılarda flaş bir gelişme yaşandı. Kara Kartal'ın anlaşma noktasına geldiği Kerem Atakan Kesgin'de mutlun sona yaklaştığı fakat kulübü Sivasspor'un bir şart koştuğu belirtildi. İşte transfer gelişmesinin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2022 Pazar 06:50
TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'a Kerem için şartlı onay! Yıllık kontrat...

Ancak iş sonuca varmadı.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'a Kerem için şartlı onay! Yıllık kontrat...

Büyük potansiyeli olduğu düşünülen Kerem için taraflar 1.1 milyon euro seviyelerinde buluştu.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'a Kerem için şartlı onay! Yıllık kontrat...

Sabah'ın haberine göre Yiğidolar'ın bu ayrılığa orta sahaya hücuma dönük bir takviye yaptıktan sonra onay vereceği kaydedildi.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'a Kerem için şartlı onay! Yıllık kontrat...

Bu arada siyah-beyazlıların para dışında Sivas'a bir önerisi de Tyler Boyd oldu.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'a Kerem için şartlı onay! Yıllık kontrat...

İki sezon önce kiralık olarak kırmızı-beyazlılarda forma giyen ABD'li oyuncunun, Kerem'in bonservisini düşürmek kaydıyla kendilerine verilebileceğini Sivas'a iletti.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'a Kerem için şartlı onay! Yıllık kontrat...

4+1 YILLIK TEKLİF
Beşiktaş, transfer için önce Sivasspor ile görüşerek büyük ölçüde anlaştı.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'a Kerem için şartlı onay! Yıllık kontrat...

Kartal'ın, son onayı aldıktan sonra 21 yaşındaki Kerem Atakan Kesgin'e de 4+1 yıllık sözleşme teklif ettiği öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'a Kerem için şartlı onay! Yıllık kontrat...

Bucaspor'un altyapısından çıkan Kerem, 2018 yılı Ocak ayında Göztepe'ye transfer oldu.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'a Kerem için şartlı onay! Yıllık kontrat...

Burada 1.5 sezon top koşturan genç oyuncu Sivasspor'un dikkatini çekti.

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