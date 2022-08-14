TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'a Kerem için şartlı onay! Yıllık kontrat...

Torino, Beşiktaş'tan Emirhan İlkhan'ı transfer etmişti.
Torino, Beşiktaş'tan Emirhan İlkhan'ı transfer etmişti.
Bu transferden sonra Kartal, gündeme gelen Kerem Atakan Kesgin için önemli mesafe katetmişti.
İşi sonlandırmak için Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz ile görüşen Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, 21 yaşındaki orta saha için söz aldı.
Ancak iş sonuca varmadı.
Büyük potansiyeli olduğu düşünülen Kerem için taraflar 1.1 milyon euro seviyelerinde buluştu.
Bu arada siyah-beyazlıların para dışında Sivas'a bir önerisi de Tyler Boyd oldu.
İki sezon önce kiralık olarak kırmızı-beyazlılarda forma giyen ABD'li oyuncunun, Kerem'in bonservisini düşürmek kaydıyla kendilerine verilebileceğini Sivas'a iletti.
4+1 YILLIK TEKLİF
Beşiktaş, transfer için önce Sivasspor ile görüşerek büyük ölçüde anlaştı.
Kartal'ın, son onayı aldıktan sonra 21 yaşındaki Kerem Atakan Kesgin'e de 4+1 yıllık sözleşme teklif ettiği öğrenildi.
Bucaspor'un altyapısından çıkan Kerem, 2018 yılı Ocak ayında Göztepe'ye transfer oldu.
Burada 1.5 sezon top koşturan genç oyuncu Sivasspor'un dikkatini çekti.
Yiğidolar, yıldız adayını Göztepe'den bedelsiz aldı.
Geçtiğimiz sezon toplam 27 maça çıkan Kerem, 3 gol ve 3 asistlik performans sağladı.
Genç oyuncunun piyasa değeri 1 milyon euro olarak biliniyor.