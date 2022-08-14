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Seba unutulmadı

Onursal Başkan Süleyman Seba, vefatının 8. yılında kabri başında anıldı Beşiktaş kulübü paylaşımda “Sonsuza dek izindeyiz” ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2022 Pazar 06:50
Seba unutulmadı
Beşiktaş Kulübünün Onursal Başkanı Süleyman Seba, vefatının 8. yılında Feriköy Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı. Anma törenine yöneticiler Engin Baltacı, Seyit Ateş, Umut Şenol, Kemal Erdoğan, Divan Başkanı Tevfik Yamantürk, kurul başkanları, Seba'nın ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı. Siyah-beyazlı kulübün Twitter hesabında yer alan videoda, "Cesur, hırslı, asil, azimli, duruş, adanmış, zeki, beyefendi, centilmen, dürüst, tevazu, nazik, saygılı, vefalı, güven, adil, onur, şeref, haysiyet, mert, inançlı, şampiyon, sembol, efsane, yürekli, lider, mütevazı, kartal, Süleyman Seba" ifadelerinin yanı sıra "Onursal Başkanımız Süleyman Seba'yı sevgi, saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. Sonsuza dek izindeyiz" ifadelerine yer verildi. Bu arada Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile birlikte TFF, F.Bahçe ve G.Saray da Seba'yı vefatının 8. yıl dönümünde andı.
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