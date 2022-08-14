Haberler Beşiktaş Kartal yüksekten uçmak istiyor! İşte Valerien Ismael'in Alanyaspor maçı 11'i

Kartal yüksekten uçmak istiyor! İşte Valerien Ismael'in Alanyaspor maçı 11'i

Beşiktaş, Alanya deplasmanından zaferle dönmek istiyor. Kayserispor'u 1-0'la geçen siyah-beyazlılar, Karagümrük'ü 4-2 mağlup eden Alanyaspor'a konuk oluyor. Beşiktaş'ta tek hedef İstanbul'a kayıpsız dönmek. Atiba, Josef ve Welinton sakat, Cenk Tosun kart cezalısı. İşte Valerien Ismael'in muhtemel 11'i...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2022 Pazar 06:50
Kartal yüksekten uçmak istiyor! İşte Valerien Ismael'in Alanyaspor maçı 11'i

Süper Lig yeni sezonuna şampiyonluk parolasıyla başlayan Beşiktaş, ikinci maçında Alanyaspor'a konuk oluyor. Siyah-beyazlıların saat 21.45'te Alanya Oba Stadı'nda Corendon Alanyaspor'la yapacağı mücadeleyi Yasin Kol yönetecek. Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Atiba Hutchinson, Josef de Souza ve Welinton Souza'nın yanı sıra kırmızı kart cezalısı Cenk Tosun bugünkü karşılaşmada forma giyemeyecek. Alanyaspor'da da Efecan Karaca yok, Umut Güneş'in durumunun ise maç günü belli olacağı bildirildi.

Beşiktaş, ligin ilk haftasında Yukatel Kayserispor ile evinde oynadığı karşılaşmayı Rachid Ghezzal'ın uzatma dakikalarında attığı golle 1-0 kazandı. Alanyaspor ise VavaCars Fatih Karagümrük'e deplasmanda 4-2 üstünlük sağlayarak sezona galibiyetle başlayan takımlardan biri oldu. Siyahbeyazlılarda tek hedef zorlu deplasmandan kayıpsız olarak geri dönmek. Teknik direktör Valerien İsmael'in oyuncularına, "Sıcak nedeniyle zor bir 90 dakika bizi bekliyor. Bu virajı sorunsuz dönebilirsek, büyük avantaj sağlarız" dediği öğrenildi.

MUHTEMEL 11'LER

ALANYASPOR: Yusuf, Fatıh, Furkan, Balkovec, Candeıas, Umut Güneş, Leroy Fer, Yusuf, Tayfur, Efkan, Eduardo.

BEŞİKTAŞ: Ersın, Rosıer, Necıp, Saıss, Masuaku, Ghezzal, Salıh, Gedson, N'Koudou, Muleka, Weghorst.

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