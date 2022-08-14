Beşiktaş'tan Levi Garcia atağı!

Beşiktaş'ta kadro yapılanması kapsamında transfer çalışmaları devam ediyor. Hücum bölgesinde rotasyonu genişletmek isteyen Kartal'da flaş bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlıların gündemine gelen son isim Levi Garcia oldu. Yunan basınında yer alan iddiaya göre siyah-beyazlılar bir süredir Benfica ile görüşmeler yapan Trinidadlı sağ kanat oyuncusu için AEK ile temas kurdu. 2.5 milyon euro artı 1.5 milyon euro'luk bonuslar içeren toplamda 4 milyon euro'luk bir teklif yaptı. Levi Garcia geçen sezon 39 maçta 8 gol 6 asistle oynadı.
1.82 BOYUNDA VE SOLAK
Santa Flora'da doğan 24 yaşındaki oyunu 1.82 boyunda ve sol ayağını kullanıyor. Kariyerinde Central FC, AZ Alkmaar, Excelsior, Kiryat Shmona, B. Jerusalem ve AEK Atina formalarını giyen Garcia'nın 4 milyon euro güncel piyasa değeri bulunmaktadır.