Haberler Beşiktaş Beşiktaş'tan Levi Garcia atağı!

Beşiktaş'tan Levi Garcia atağı!

Beşiktaş, AEK’nın Trinidadlı kanat oyuncusu için Yunan temsilcisine teklifte bulundu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2022 Pazar 06:50
Beşiktaş'tan Levi Garcia atağı!
Beşiktaş'ta kadro yapılanması kapsamında transfer çalışmaları devam ediyor. Hücum bölgesinde rotasyonu genişletmek isteyen Kartal'da flaş bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlıların gündemine gelen son isim Levi Garcia oldu. Yunan basınında yer alan iddiaya göre siyah-beyazlılar bir süredir Benfica ile görüşmeler yapan Trinidadlı sağ kanat oyuncusu için AEK ile temas kurdu. 2.5 milyon euro artı 1.5 milyon euro'luk bonuslar içeren toplamda 4 milyon euro'luk bir teklif yaptı. Levi Garcia geçen sezon 39 maçta 8 gol 6 asistle oynadı.

1.82 BOYUNDA VE SOLAK

Santa Flora'da doğan 24 yaşındaki oyunu 1.82 boyunda ve sol ayağını kullanıyor. Kariyerinde Central FC, AZ Alkmaar, Excelsior, Kiryat Shmona, B. Jerusalem ve AEK Atina formalarını giyen Garcia'nın 4 milyon euro güncel piyasa değeri bulunmaktadır.
DİĞER
Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Cimbom'a Jamaikalı forvet! Aranan golcü Rusya'dan geliyor...
Facebook ve Instagram'la ilgili şok gerçek ortaya çıktı! Adım adım takip ediyorlar
Maç sonu olay sözler: "Nerede kalmıştık" tweeti...
Cimbom'a Jamaikalı santrfor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş'a Kerem için şartlı onay!
Kartal 3 puan için sahada! İşte Ismael'in 11'i
Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL?
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ!
Hentbolcular finalde
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Transferde mutlu son! İşte Bartra'nın geliş saati Transferde mutlu son! İşte Bartra'nın geliş saati 07:13
Maç sonu olay sözler: "Nerede kalmıştık" tweeti... Maç sonu olay sözler: "Nerede kalmıştık" tweeti... 07:00
Galatasaray Aslantepe'de buz kesti! Galatasaray Aslantepe'de buz kesti! 01:50
Okan Buruk: Hakem karşımızdaydı! Okan Buruk: Hakem karşımızdaydı! 01:50
Yıldız isim yuvadan uçuyor! İşte kasaya girecek rakam Yıldız isim yuvadan uçuyor! İşte kasaya girecek rakam 01:52
🔴 A SPOR CANLI YAYIN | 90+1 🔴 A SPOR CANLI YAYIN | 90+1 01:53
Daha Eski
Fırtına'nın transferini böyle yazdılar! Fırtına'nın transferini böyle yazdılar! 01:48
Jesus'un gözdesi Cimbom'a! İşte önerilen sözleşme Jesus'un gözdesi Cimbom'a! İşte önerilen sözleşme 01:49
Manu 34 dakikada dağıldı! Manu 34 dakikada dağıldı! 01:49
Galatasaray ve Roma'ya Belotti'den kötü haber! Galatasaray ve Roma'ya Belotti'den kötü haber! 01:49
Kayserispor tek farkla kazandı! Kayserispor tek farkla kazandı! 01:49
Adana Demirspor farka koştu! Adana Demirspor farka koştu! 01:49