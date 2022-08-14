Beşiktaş'tan Alanyaspor maçı sonrası hakem tepkisi!

3-3 biten Alanyaspor maçı sonrası siyah beyazlı kulübün resmi internet sitesinden açıklama yapıldı.

Amatör Şubeler ve Süleyman Seba Tesislerinden Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi Seyit Ateş, Corendon Alanyaspor maçının ardından basına mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Açıklamada "Yasin Kol için kimse 'İyi hakemdir' diyemez" ve "Beşiktaş'a uzanan her kol mutlaka kırılacaktır" gibi sert ifadeler kullanıldı.

İşte Beşiktaş'tan yapılan o açıklama:

"Sahada iyi bir futbol vardı. Eksiklerimiz vardır, kendi içimizde bunu konuşacağız.

Maalesef hakemler kaldıkları yerden devam ediyorlar ama Beşiktaş kaldığı yerden devam etmiyor. Başkanımız Ahmet Nur Çebi, operasyon hakemlerinin silinmesini istemişti. Bugün yine bir operasyon hakemi sahadaydı. Yasin Kol için kimse "İyi hakemdir" diyemez.

Beşiktaş'a uzanan her kol mutlaka kırılacaktır. Asla susmayacağız. Biz hakemden destek istemiyoruz. Hakem adalet içinde maç yönetsin istiyoruz. Geçen yıl başlayan operasyonlar aynen devam ediyor.

Sabri Çelik ile ilgili resim kafamızda doğru durmuyor. Çelik, MHK'nın başına geldiğinde bunu dillendirmiştik. İnanılmaz şeyler gördük maçta. Hakemi izlerken vicdanen rahatsız oldum. Bu haksızlıklar rakibimize de yapılsa konuşurduk. Haksızlık kime yapılırsa müdahale ederiz.

Maçın başında düğmeyi yanlış iliklerseniz, yanlışlar devam eder. Maçın gözlemcisi Erol Ersoy, Nkoudou'nun pozisyonunu yanındakiyle penaltı olarak değerlendirdi. Devre arasında kendisine sordum, "Biz her şeyi yazıyoruz" dedi. Başkanımız "Bu hakemler düzeltilsin" dedi ama maalesef düzeltilmedi.

MHK, Beşiktaş'a operasyon niyetinde değilse Yasin Kol'a artık maç vermemeli. İnşallah bizi yanıltırlar. Yanıldığımızı görmek için Yasin Kol'un bir daha maç yönetmemesi lazım."