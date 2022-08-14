Haberler Beşiktaş Beşiktaş'tan Alanyaspor maçı sonrası hakem tepkisi!

Beşiktaş'tan Alanyaspor maçı sonrası hakem tepkisi!

Beşiktaş deplasmanda konuk olduğu Alanyaspor karşısında 3-0'lık avantajı koruyamadı ve mücadele 3-3'lük beraberlikle tamamlandı. Siyah beyazlı ekip 37. dakikada 10 kişi kalırken, maç sonrası Beşiktaş Kulübü'nden maçın hakemi Yasin Kol için sert tepki geldi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2022 Pazartesi 01:41 Güncelleme Tarihi: 15 Ağustos 2022 Pazartesi 01:43
Beşiktaş'tan Alanyaspor maçı sonrası hakem tepkisi!

3-3 biten Alanyaspor maçı sonrası siyah beyazlı kulübün resmi internet sitesinden açıklama yapıldı.

Amatör Şubeler ve Süleyman Seba Tesislerinden Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi Seyit Ateş, Corendon Alanyaspor maçının ardından basına mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Açıklamada "Yasin Kol için kimse 'İyi hakemdir' diyemez" ve "Beşiktaş'a uzanan her kol mutlaka kırılacaktır" gibi sert ifadeler kullanıldı.

İşte Beşiktaş'tan yapılan o açıklama:

"Sahada iyi bir futbol vardı. Eksiklerimiz vardır, kendi içimizde bunu konuşacağız.

Maalesef hakemler kaldıkları yerden devam ediyorlar ama Beşiktaş kaldığı yerden devam etmiyor. Başkanımız Ahmet Nur Çebi, operasyon hakemlerinin silinmesini istemişti. Bugün yine bir operasyon hakemi sahadaydı. Yasin Kol için kimse "İyi hakemdir" diyemez.

Beşiktaş'a uzanan her kol mutlaka kırılacaktır. Asla susmayacağız. Biz hakemden destek istemiyoruz. Hakem adalet içinde maç yönetsin istiyoruz. Geçen yıl başlayan operasyonlar aynen devam ediyor.

Sabri Çelik ile ilgili resim kafamızda doğru durmuyor. Çelik, MHK'nın başına geldiğinde bunu dillendirmiştik. İnanılmaz şeyler gördük maçta. Hakemi izlerken vicdanen rahatsız oldum. Bu haksızlıklar rakibimize de yapılsa konuşurduk. Haksızlık kime yapılırsa müdahale ederiz.

Maçın başında düğmeyi yanlış iliklerseniz, yanlışlar devam eder. Maçın gözlemcisi Erol Ersoy, Nkoudou'nun pozisyonunu yanındakiyle penaltı olarak değerlendirdi. Devre arasında kendisine sordum, "Biz her şeyi yazıyoruz" dedi. Başkanımız "Bu hakemler düzeltilsin" dedi ama maalesef düzeltilmedi.

MHK, Beşiktaş'a operasyon niyetinde değilse Yasin Kol'a artık maç vermemeli. İnşallah bizi yanıltırlar. Yanıldığımızı görmek için Yasin Kol'un bir daha maç yönetmemesi lazım."

Toroğlu değerlendirdi! Gedson'un müdahalesi penaltı mı? Devamını Oku BUNU DA OKU
Erman Toroğlu yorumladı! Kırmızı kart doğru mu? Devamını Oku BUNU DA OKU
Toroğlu'dan Ismael'e sert eleştiri: Takımı böyle oynatacaksan... Devamını Oku BUNU DA OKU
Beşiktaş 3-0'ı koruyamadı! Devamını Oku BUNU DA OKU

DİĞER
Milli voleybolcu Zehra Güneş ve sevgilisi tatilde aşka geldi! Romantik pozlarına yorum yağdı
Ontario eyaleti Başbakanı Doug Ford canlı yayında arı yuttu! "Şu an karnımda vızıldıyor" deyip su içti
Gizli operasyon ortaya çıktı! Dursun Özbek'ten stoper bombası
Toroğlu'dan Ismael'e sert eleştiri: Takımı böyle oynatacaksan...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Valerien Ismael: 3 puan için geldik
Ismael böyle uyardı! "Önemli görevler düşecek"
METROBÜS DURAKLARI
BEKÇİLİK SPOR MÜLAKATLARI NE ZAMAN?
MSÜ KAYIT TARİHLERİ VE KAYIT İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'tan sert hakem tepkisi! Beşiktaş'tan sert hakem tepkisi! 01:40
Toroğlu değerlendirdi! Gedson'un müdahalesi penaltı mı? Toroğlu değerlendirdi! Gedson'un müdahalesi penaltı mı? 01:34
Roma deplasmanda galip! Roma deplasmanda galip! 00:39
Toroğlu'dan Ismael'e sert eleştiri: Takımı böyle oynatacaksan... Toroğlu'dan Ismael'e sert eleştiri: Takımı böyle oynatacaksan... 00:44
R. Madrid 75'te galibiyete uzandı! R. Madrid 75'te galibiyete uzandı! 01:12
Erman Toroğlu yorumladı! Kırmızı kart doğru mu? Erman Toroğlu yorumladı! Kırmızı kart doğru mu? 01:29
Daha Eski
Marsilya berabere kaldı! Marsilya berabere kaldı! 23:51
Beşiktaş 3-0'ı koruyamadı! Beşiktaş 3-0'ı koruyamadı! 23:52
Alanya'da 90+1'de penaltı kararı! Alanya'da 90+1'de penaltı kararı! 00:04
Salih Uçan: 3 puan elimizden gitti Salih Uçan: 3 puan elimizden gitti 00:14
N'Koudou: Kazanmayı hak etmiştik N'Koudou: Kazanmayı hak etmiştik 00:18
Trabzonspor Marc Bartra'nın maliyetini açıkladı! Trabzonspor Marc Bartra'nın maliyetini açıkladı! 00:24