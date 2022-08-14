Beşiktaş'ta Valerien Ismael Alanyaspor maçı öncesi oyuncularını uyardı! "Önemli görevler düşecek"

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Alanya yolcuğu öncesi takımla gerçekleştirdiği son toplantıda önemli uyarılarda bulundu.
Siyah-beyazlı çalıştırıcının, Kayserispor'u geçen hafta Ghezzal'ın 90+6'da attığı golle yendikleri karşılaşmada özellikle orta saha ve hücum hattında üretkenlik sıkıntısı yaşadıklarının altını çizdiği öğrenildi.
Sakatlıkları süren Josef de Souza ve Atiba Hutchinson'un yokluğunda orta sahada yine Gedson-Salih-Kartal üçlüsüne görev vermesi beklenen Ismael'in bu isimlerden daha dinamik ve üretken olmalarını istediği belirtildi.