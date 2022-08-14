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Beşiktaş'ta Valerien Ismael Alanyaspor maçı öncesi oyuncularını uyardı! "Önemli görevler düşecek"

Beşiktaş'ta son dakika haberi... Siyah beyazlılar, Süper Lig'in 2. haftasında Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Bu önemli müsabaka öncesi Teknik Direktör Valerien Ismael, oyuncularıyla önemli bir konuşma yaptı. Ismael yaptığı konuşmada, Alanyaspor maçında istediklerini aktardı. İşte ayrıntılar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2022 Pazar 11:01
Beşiktaş'ta Valerien Ismael Alanyaspor maçı öncesi oyuncularını uyardı! "Önemli görevler düşecek"

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Alanya yolcuğu öncesi takımla gerçekleştirdiği son toplantıda önemli uyarılarda bulundu.

Beşiktaş'ta Valerien Ismael Alanyaspor maçı öncesi oyuncularını uyardı! "Önemli görevler düşecek"

Siyah-beyazlı çalıştırıcının, Kayserispor'u geçen hafta Ghezzal'ın 90+6'da attığı golle yendikleri karşılaşmada özellikle orta saha ve hücum hattında üretkenlik sıkıntısı yaşadıklarının altını çizdiği öğrenildi.

Beşiktaş'ta Valerien Ismael Alanyaspor maçı öncesi oyuncularını uyardı! "Önemli görevler düşecek"

Sakatlıkları süren Josef de Souza ve Atiba Hutchinson'un yokluğunda orta sahada yine Gedson-Salih-Kartal üçlüsüne görev vermesi beklenen Ismael'in bu isimlerden daha dinamik ve üretken olmalarını istediği belirtildi.

Beşiktaş'ta Valerien Ismael Alanyaspor maçı öncesi oyuncularını uyardı! "Önemli görevler düşecek"

Fransız hocanın, "Kayserispor maçında tempomuz ve enerji seviyemiz yüksekti, ancak üretkenlik sorunu yaşadık.

Beşiktaş'ta Valerien Ismael Alanyaspor maçı öncesi oyuncularını uyardı! "Önemli görevler düşecek"

Orta sahamızın hem kanat oyuncularını hem de santrforu daha fazla desteklemesi gerekiyor.

Beşiktaş'ta Valerien Ismael Alanyaspor maçı öncesi oyuncularını uyardı! "Önemli görevler düşecek"

Kayseri maçının hücum istatistikleri iyi olsa da özellikle net gol pozisyonu açısından istediğimiz noktada değildik" ifadelerini kullandığı aktarıldı.

Beşiktaş'ta Valerien Ismael Alanyaspor maçı öncesi oyuncularını uyardı! "Önemli görevler düşecek"

Valerien Ismael yeni sezona Karagümrük karşısında elde ettiği 4-2'lik galibiyetle başlayan Corendon Alanyaspor'un güçlü bir takım olduğunu da dile getirdi.

Beşiktaş'ta Valerien Ismael Alanyaspor maçı öncesi oyuncularını uyardı! "Önemli görevler düşecek"

Alanyaspor'un özellikle geçiş hücumlarıyla pozisyon ürettiğini belirten siyah-beyazlı teknik adamın, "Orta sahamıza bu anlamda da çok önemli görevler düşecek.

Beşiktaş'ta Valerien Ismael Alanyaspor maçı öncesi oyuncularını uyardı! "Önemli görevler düşecek"

Rakibi orta alanda presle karşılamanın yanı sıra savunmaya da sürekli destek vermeniz lazım.

Beşiktaş'ta Valerien Ismael Alanyaspor maçı öncesi oyuncularını uyardı! "Önemli görevler düşecek"

Elbette savunmamız da riskten ve basit hatalardan kaçınmak zorunda" diye konuştuğu kaydedildi.

Beşiktaş'ta Valerien Ismael Alanyaspor maçı öncesi oyuncularını uyardı! "Önemli görevler düşecek"

Milliyet'in haberine göre, Valerien Ismael'in stoper takviyesi konusundaki ısrarını sürdürdüğü vurgulandı.

Beşiktaş'ta Valerien Ismael Alanyaspor maçı öncesi oyuncularını uyardı! "Önemli görevler düşecek"

Siyah-beyazlıların, El İttifak'la transfer görüşmelerine devam eden Welinton'un durumuna göre stoper hamlesi yapacağı kaydedildi.

Beşiktaş'ta Valerien Ismael Alanyaspor maçı öncesi oyuncularını uyardı! "Önemli görevler düşecek"

MULEKA İLE DEVAM
Beşiktaş, Süper Lig'in 2. haftasında bugün Alanyaspor'a konuk olacak.

Beşiktaş'ta Valerien Ismael Alanyaspor maçı öncesi oyuncularını uyardı! "Önemli görevler düşecek"

Siyah-beyazlı takım Cumartesi günü yaptığı taktik ağırlıklı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı ve özel uçakla Alanya'ya giderek kampa girdi.

Beşiktaş'ta Valerien Ismael Alanyaspor maçı öncesi oyuncularını uyardı! "Önemli görevler düşecek"

Teknik Direktör Valerien Ismael'in Alanyaspor deplasmanında geçtiğimiz hafta Kayserispor'u 1-0 yendikleri maçın kadrosunda değişiklik yapması beklenmiyor.

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