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Beşiktaş'ta Alanyaspor maçı sonrası Kevin N'Koudou konuştu!

Son dakika haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Alanyaspor ile Beşiktaş 3-3'lük skorla berabere kaldı. Kevin N'Koudou karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu. N'Koudou, "İkinci yarı bambaşka bir senaryo oldu. Kazanmayı hak etmiştik ancak olmadı. Üzgünüz" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2022 Pazartesi 00:18
Beşiktaş'ta Alanyaspor maçı sonrası Kevin N'Koudou konuştu!

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Alanyaspor ile Beşiktaş 3-3'lük skorla berabere kaldı.

Kevin N'Koudou karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

İŞTE KEVIN N'KOUDOU'NUN SÖZLERİ

"Ne söylenir pek bilmiyorum. Kırmızı karta kadar maçın hakimiydik. İkinci yarı bambaşka bir senaryo oldu. Kazanmayı hak etmiştik ancak olmadı. Üzgünüz"

"Kesinlikle 2 puan kaybettiğimizi düşünüyorum. 1 puana oynayacak bir takım değiliz. Kırmızı karta kadar çok iyiydik. İstanbul'a dönüp, kafamızı toparlayıp ve derslerimizi alarak yolumuza devam edeceğiz"

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