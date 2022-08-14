Beşikaş transferde büyük oynuyor! Mata, Icardi, Rafinha...

Geçtiğimiz yıllarda başarıyla uyguladığı 'sabırlı' politika sayesinde Vincent Aboubakar, Rachid Ghezzal ve Miralem Pjanic gibi yıldızları transfer dönemlerinin son günlerinde oldukça düşük maliyetlere kadrosuna katan Beşiktaş, yine aynı stratejide devam ediyor.
Gerekirse transferin son günü olan 8 Eylül'e kadar beklemeyi tercih eden başkan Ahmet Nur Çebi ve kurmayları bu arada boş durmayıp Avrupa'nın dört bir yanında fırsat transferleri kovalıyor.
ISCO'YU İSTEDİLER AMA OLMADI
Hürriyet'in haberine göre, Real Madrid ile yollarını ayıran Isco'yu Sevilla'ya kaptıran siyah beyazlıların gündeminde çok sayıda yıldız futbolcu bulunuyor.