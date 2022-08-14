Haberler Beşiktaş Beşikaş transferde büyük oynuyor! Mata, Icardi, Rafinha...

Beşikaş transferde büyük oynuyor! Mata, Icardi, Rafinha...

Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... Siyah beyazlılar, teknik direktör Valerien Ismael, Sportif Direktör Ceyhun Kazancı ve Başkan Ahmet Nur Çebi yönetiminde transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kara Kartal'a Avrupa'nın önemli menajerleri, oyuncu önermeye devam ediyor. Beşiktaş, gerektiği taktirde 8 Eylül'e kadar bekleyecek ve fırsat transferi için mesai harcayacak. Bu bağlamda Beşiktaş, Manchetser United'da forma giyen İspanyol yıldız Juan Mata, Paris Saint Germain'de kadroda düşünülmeyen Mauro Icardı ve yine Fransız devinde oynayan Rafinha ile ilgileniyor. İşte Beşiktaş'taki transfer gelişmelerinin ayrıntıları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2022 Pazar 12:03
Beşikaş transferde büyük oynuyor! Mata, Icardi, Rafinha...

Geçtiğimiz yıllarda başarıyla uyguladığı 'sabırlı' politika sayesinde Vincent Aboubakar, Rachid Ghezzal ve Miralem Pjanic gibi yıldızları transfer dönemlerinin son günlerinde oldukça düşük maliyetlere kadrosuna katan Beşiktaş, yine aynı stratejide devam ediyor.

Beşikaş transferde büyük oynuyor! Mata, Icardi, Rafinha...

Gerekirse transferin son günü olan 8 Eylül'e kadar beklemeyi tercih eden başkan Ahmet Nur Çebi ve kurmayları bu arada boş durmayıp Avrupa'nın dört bir yanında fırsat transferleri kovalıyor.

Beşikaş transferde büyük oynuyor! Mata, Icardi, Rafinha...

ISCO'YU İSTEDİLER AMA OLMADI
Hürriyet'in haberine göre, Real Madrid ile yollarını ayıran Isco'yu Sevilla'ya kaptıran siyah beyazlıların gündeminde çok sayıda yıldız futbolcu bulunuyor.

Beşikaş transferde büyük oynuyor! Mata, Icardi, Rafinha...

Uluslararası oyuncu menajerleri deyim yerindeyse yağmur gibi isim yağdırıyor Beşiktaş yönetimine...

Beşikaş transferde büyük oynuyor! Mata, Icardi, Rafinha...

Manchester United ile sözleşmesi sona eren Juan Mata da teklif edilen isimler arasında.

Beşikaş transferde büyük oynuyor! Mata, Icardi, Rafinha...

Teknik direktör Valerien İsmael, İspanyol kanat oyuncusunun transferine onay verdi.

Beşikaş transferde büyük oynuyor! Mata, Icardi, Rafinha...

Mali şartlarda anlaşma sağlanırsa, Beşiktaş forması giyen dünya yıldızları kervanına Mata da katılacak.

Beşikaş transferde büyük oynuyor! Mata, Icardi, Rafinha...

RAFINHA, HERRERA OLABİLİR
Mata ile görüşmelerini sürdüren Beşiktaş'ın transfer gündemi PSG'den gelen bir haberle daha da hareketlendi.

Beşikaş transferde büyük oynuyor! Mata, Icardi, Rafinha...

Fransız kulübü, Mauro Icardi, İdrissa Gueye, Ander Herrera, Rafinha, Layvin Kurzawa, Julian Draxler ve Junior Dina Ebimbe'den, kendilerine kulüp bulmalarını istedi.

Beşikaş transferde büyük oynuyor! Mata, Icardi, Rafinha...

Menajerlerin önerdiği bu isimleri araştırmaya başlayan Ahmet Nur Çebi yönetiminin, maliyetleri diğerlerinden daha uygun olan Rafinha, Ebimbe ve Herrera'dan birini 'son dakika fırsat transferi' olarak kadroya katması bekleniyor.

Beşikaş transferde büyük oynuyor! Mata, Icardi, Rafinha...

ICARDI'Yİ G.SARAY DA İSTİYOR
Galatasaray, Gomis ve Seferovic'in yanına bir santrfor daha almak istiyor.

Beşikaş transferde büyük oynuyor! Mata, Icardi, Rafinha...

Sarı kırmızılılar için de Mauro Icardi ismi yazılmıştı.

Beşikaş transferde büyük oynuyor! Mata, Icardi, Rafinha...

Geçtiğimiz günlerde TYC Sports'ta yer alan habere göre Arjantinli futbolcunun eşi ve menajeri Wanda Nara, Mauro Icardi'nin Galatasaray'a transferi konusunda sarı kırmızılı kulübün yetkilileriyle 3 kez görüştü.

Beşikaş transferde büyük oynuyor! Mata, Icardi, Rafinha...

Görüşmelerde, kiralık formülü üzerinde duruldu.

Beşikaş transferde büyük oynuyor! Mata, Icardi, Rafinha...

Yıldız oyuncunun maaşının büyük bir bölümünün PSG tarafından ödenmesi masaya yatırıldı.

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