Haberler Beşiktaş Alanyaspor Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Alanyaspor Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig'in 2. haftasında heyecan devam ediyor. İlk maçında Ghezzal'ın son dakika golüyle Kayserispor'u 1-0 ile geçen Beşiktaş, Alanyaspor deplasmanına konuk oluyor. Siyah beyazlılarda hedef, Alanya engelini de aşıp yoluna kayıpsız devam etmek. Ev sahibi ekip de dev rakibini eli boş göndermenin peşinde. Alanyaspor Beşiktaş maçı öncesi 11'ler belli oldu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2022 Pazar 20:49 Güncelleme Tarihi: 14 Ağustos 2022 Pazar 20:50
Alanyaspor Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig'in 2. haftasında heyecan devam ediyor.

İlk maçında Ghezzal'ın son dakika golüyle Kayserispor'u 1-0 ile geçen Beşiktaş, Alanyaspor deplasmanına konuk oluyor.

Siyah beyazlılarda hedef, Alanya engelini de aşıp yoluna kayıpsız devam etmek. Ev sahibi ekip de dev rakibini eli boş göndermenin peşinde.

Alanyaspor Beşiktaş maçı öncesi 11'ler belli oldu.

İLK 11'LER

Alanyaspor: Yusuf, Tayfur, Furkan, Fatih, Balkovec, Fer, Ferhat, Efkan, Targhalline, Candeias, Eduardo.

Beşiktaş: Ersin; Rosier, Emrecan, Saiss, Masuaku; Berkay, Gedson, Salih; Ghezzal, N'Koudou, Weghorst.

ALANYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Alanyaspor - Beşiktaş maçı 14 Ağustos Pazar günü saat 21:45'te beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. Maç sırasında ve sonrasında tüm detaylar haberimizde yer alacak.

DİĞER
Galatasaray’da Olimpiu Morutan pişmanlığı! İlk maçında İtalya’yı salladı…
Bursa Orhangazi'de çok acı olay! Dedesinin kullandığı traktör minik Utku Soyaslan'ın sonu oldu: Aile sinir krizi geçirdi
Trabzonspor'un bir transferi daha şehre geldi!
Fırtına'nın yeni yıldızı Trabzon'da!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Dünya yıldızları Beşiktaş'a! İşte o plan
Transferde gerçek ortaya çıktı! Beşiktaş...
METROBÜS DURAKLARI
BEKÇİLİK SPOR MÜLAKATLARI NE ZAMAN?
MSÜ KAYIT TARİHLERİ VE KAYIT İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Antep tek farkla kazandı! G.Antep tek farkla kazandı! 21:12
Antalyaspor deplasmanda kazandı! Antalyaspor deplasmanda kazandı! 21:12
Londra derbisinde kazanan çıkmadı! Londra derbisinde kazanan çıkmadı! 20:40
Milliler ilk kez yenildi! Milliler ilk kez yenildi! 20:43
B. Münih sahasında 2 golle kazandı B. Münih sahasında 2 golle kazandı 20:45
12 Dev Adam Polonya'yı farklı geçti! 12 Dev Adam Polonya'yı farklı geçti! 21:10
Daha Eski
Alanyaspor - Beşiktaş | 11'ler belli oldu Alanyaspor - Beşiktaş | 11'ler belli oldu 18:05
West Ham Nottingham'a takıldı! West Ham Nottingham'a takıldı! 18:11
Hollanda Eredivisie'de tarihe geçen gol! Hollanda Eredivisie'de tarihe geçen gol! 18:30
Fırtına'nın yeni yıldızı Trabzon'da! Fırtına'nın yeni yıldızı Trabzon'da! 18:47
Gaziantep FK - MKE Ankaragücü | CANLI Gaziantep FK - MKE Ankaragücü | CANLI 18:59
Bodrum galibiyetle başladı! Bodrum galibiyetle başladı! 19:01