Alanyaspor Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig'in 2. haftasında heyecan devam ediyor.
İlk maçında Ghezzal'ın son dakika golüyle Kayserispor'u 1-0 ile geçen Beşiktaş, Alanyaspor deplasmanına konuk oluyor.
Siyah beyazlılarda hedef, Alanya engelini de aşıp yoluna kayıpsız devam etmek. Ev sahibi ekip de dev rakibini eli boş göndermenin peşinde.
Alanyaspor Beşiktaş maçı öncesi 11'ler belli oldu.
İLK 11'LER
Alanyaspor: Yusuf, Tayfur, Furkan, Fatih, Balkovec, Fer, Ferhat, Efkan, Targhalline, Candeias, Eduardo.
Beşiktaş: Ersin; Rosier, Emrecan, Saiss, Masuaku; Berkay, Gedson, Salih; Ghezzal, N'Koudou, Weghorst.
ALANYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Alanyaspor - Beşiktaş maçı 14 Ağustos Pazar günü saat 21:45'te beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. Maç sırasında ve sonrasında tüm detaylar haberimizde yer alacak.