ALANYASPOR BEŞİKTAŞ CANLI İZLE 📺 | Alanyaspor - Beşiktaş maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Beşiktaş maçı saat kaçta?

Alanyaspor - Beşiktaş maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Süper Lig'in 2. haftasında heyecan devam ediyor. Beşiktaş deplasmanda Alanyaspor'a konuk olacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Alanyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ALANYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Alanyaspor - Beşiktaş maçı 14 Ağustos Pazar günü saat 21:45'te beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. Maç sırasında ve sonrasında tüm detaylar haberimizde yer alacak.

ALANYASPOR - BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'LERİ

ALANYASPOR: Yusuf, Fatıh, Furkan, Balkovec, Candeıas, Umut Güneş, Leroy Fer, Yusuf, Tayfur, Efkan, Eduardo.

BEŞİKTAŞ: Ersın, Rosıer, Necıp, Saıss, Masuaku, Ghezzal, Salıh, Gedson, N'Koudou, Muleka, Weghorst.

ALANYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇININ HAKEMİ KİM?

Saat 21.45'te Alanya Oba Stadı'nda yapılacak karşılaşmayı hakem Yasin Kol yönetecek. Kol'un yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve Ekrem Kan yapacak.

BEŞİKTAŞ'IN EKSİKLERİ

Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Atiba Hutchinson, Josef de Souza ve Welinton Souza'nın yanı sıra kırmızı kart cezalısı Cenk Tosun karşılaşmada forma giyemeyecek.

HEDEF 2'DE 2 YAPMAK

Beşiktaş, ligin ilk haftasında Yukatel Kayserispor ile evinde oynadığı maçı Rachid Ghezzal'ın uzatma dakikalarında attığı golle 1-0 kazandı. Alanyaspor ise VavaCars Fatih Karagümrük'e deplasmanda 4-2 üstünlük sağlayarak sezona galibiyetle başlayan takımlardan biri oldu.

BEŞİKTAŞ RAKİBİNE KARŞI ÜSTÜN

İki takım ligde 12 kez karşı karşıya gelirken, bunların 9'unu Beşiktaş kazandı. Taraflar arasında sadece bir maç berabere tamamlanırken, Alanyaspor rakibine 2 kez üstünlük kurabildi. Siyah-beyazlı takım, 2016-2017 sezonundan itibaren Süper Lig'de mücadele eden Alanyaspor ile yaptığı ilk 5 maçtan galibiyetle ayrılırken, sonrasındaki 4 maçta ise bir beraberlik ve 3 galibiyet aldı. Alanyaspor, Beşiktaş'a karşı ilk galibiyetini 2020-2021 sezonunda 2-1'lik skorla elde ederken, geçen sezon yine evinde rakibine 2-0 üstünlük kurdu. Geçen sezon İstanbul'da oynanan karşılaşmayı ise Beşiktaş 4-1 kazandı. Siyah-beyazlı takım oynanan 12 maçta 25 gol atarken, Alanyaspor ise fileleri 10 kez havalandırdı.