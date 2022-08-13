Taktik ve kondisyon çalıştılar

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in ikinci haftasında deplasmanda oynayacağı Alanyaspor maçı hazırlıklarını dün yaptığı tek antrenmanla sürdürdü. Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Valerien Ismael'in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. Taktik çalışmayla devam eden antrenman, şut çalışmasıyla sona erdi.
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in ikinci haftasında deplasmanda oynayacağı Alanyaspor maçı hazırlıklarını dün yaptığı tek antrenmanla sürdürdü. Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Valerien Ismael'in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. Taktik çalışmayla devam eden antrenman, şut çalışmasıyla sona erdi.