Haberler Beşiktaş Gonzalez'e kanca

Gonzalez'e kanca

Foot Mercato’da yer alan habere göre Kara Kartallar Valencia, G.Saray ve Al-Nassr’ın da peşinde olduğu, bonservisi elinde olan Alvaro Gonzalez’i takibe aldı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2022 Cumartesi 06:50
Gonzalez'e kanca

Stoper arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta sürpriz bir isim ön plana çıktı. Fransız basınında çıkan haberlere göre geçen sezon Ocak ayında Marsilya'da kadro dışı kalan Alvaro Gonzalez'in Beşiktaş'a önerildiği belirtildi. Foot Mercato'da yer alan habere göre Beşiktaş, Marsilya'dan ayrılan 32 yaşındaki İspanyol stoper ile görüşüyor. Valencia, G.Saray ve Al-Nassr tarafından da takip edildiği belirtilen tecrübeli oyuncunun, siyahbeyazlılar yetkililer ile bir görüşme yaptığı öğrenildi.

TEKLİFE OLUMLU YAKLAŞTI

Ocak ayından bu yana resmi bir maça çıkmayan ve bonservisi elinde olan Alvaro Gonzalez'in, ilk görüşmede Beşiktaşlı yetkililerin teklfine 'olumlu' yaklaştığı belirtildi. Son maçına Ocak ayında çıkan 32 yaşındaki İspanyol savunmacının Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı vurgulandı. Racing Santander altyapısında yetişen Alvaro Gonzalez, 2016'da Villarreal'e imza atmış, 3 yol sonra da Marsilya'ya transfer olmuştu. Alvaro Gonzalez geçen sezon çıktığı 11 maçta 815 dakika forma giymişti.

9 GOL, 12 DE ASİST

Profesyonel kulüp kariyerinde 382 resmi maça çıkan Alvaro Gonzalez, bu periyotta rakip fileleri 9 kez havalandırırken, 12 de asist yaptı ve toplamda 21 gole direkt katkı sağladı. İspanyol stoper kariyerinde en çok Villarreal (111) formasını giyerken, Espanyol'da 72, Real Zaragoza'da 76, Malsilya'da 75, Racing Santander'de de 38 maçta görev yaptı.

Alvaro Gonzelez, 2016-17 sezonundan bu yana forma giydiği takımlarda, sakatlık sebebiyle sadece 13 maçta görev yapamadı. İspanyol yıldız 2 kez Korona'ya yakanırken, 15 gün karantinada kaldı.

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