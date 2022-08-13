Beşiktaş'ta Welinton krizi! Sağlık kontrolünden geçemedi

Yeni sezon transfer çalışmalarını yürüten Beşiktaş'ta sıcak saatler yaşanıyor.
Siyah beyazlılarda stoper arayışları devam ediyor.
Kartal, Romain Saiss'in yanına kaliteli bir oyuncu takviyesi yapma peşindeydi.
Yeni sezon transfer çalışmalarını yürüten Beşiktaş'ta sıcak saatler yaşanıyor.
Siyah beyazlılarda stoper arayışları devam ediyor.
Kartal, Romain Saiss'in yanına kaliteli bir oyuncu takviyesi yapma peşindeydi.
Birçok isimle görüşmelerini yürüten yönetim, henüz bir futbolcuyla anlaşma sağlamadı.
Savunmaya takviye yapacak olan Beşiktaş'ta, Brezilyalı defans Welinton ile ilgili de flaş gelişmeler yaşanıyor.
Suudi Arabistan Ligi takımlarından El İttifak, 33 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak için siyah beyazlılarla temas halindeydi.
Ancak transferde sürpriz bir gelişme yaşandı.
aspor.com.tr editörü Kubilay Açıkgün'ün Arabistan basınından derlediği habere göre, El İttifak, Welinton transferinden vazgeçti.
Brezilyalı stoperin sağlık kontrolünden geçemediği ve transferin bu sebeple askıya alındığı kaydedildi.
Welinton'un sağlık konrollerinde, "geçen sezon 3 kez tekrarlayan bir kronik sakatlık" şüphesinin görüldüğü ifade edildi.
El İttifak kulübü doktorlarının, bu sakatlığın kronik bir yaralanma olabileceğinden korktukları vurgulandı.
Bu gelişmelerin yanı sıra Welinton'un son bir kez daha kontrole girebileceği öne sürüldü.
Güncel piyasa değeri 1 milyon Euro olan deneyimli oyuncunun, Beşiktaş ile sözleşmesi 2023 yılında sona erecek.
Welinton, 2 sezon önce geldiği siyah beyazlılarda 3 kupa kazanmıştı.
1.81 boyundaki oyuncu, geçen sezon 30 maçta görev aldı ve gol ya da asist katkısı sağlayamadı.
Welinton kariyerinde, Flamengo, Al-Khor SC, Alanyaspor, Coritiba, Alania ve Umm Salal SC gibi takımlarda da boy gösterdi.