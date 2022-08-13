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Beşiktaş'ta Welinton krizi! Sağlık kontrolünden geçemedi

Beşiktaş'ta transferde flaş gelişmeler yaşanıyor. Kartal'ın Brezilyalı stoperi Welinton, takımdan ayrılmak istediğini yönetime iletmişti. Arabistan ekibi El İttifak ile anlaşan Brezilyalı savunmacının ayrılığı sakatlığa takıldı. 33 yaşındaki stoperin sağlık kontrolünden geçemediği öğrenildi. (BJK HABERİ)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2022 Cumartesi 16:21 Güncelleme Tarihi: 13 Ağustos 2022 Cumartesi 16:23
Beşiktaş'ta Welinton krizi! Sağlık kontrolünden geçemedi

Yeni sezon transfer çalışmalarını yürüten Beşiktaş'ta sıcak saatler yaşanıyor.

Beşiktaş'ta Welinton krizi! Sağlık kontrolünden geçemedi

Siyah beyazlılarda stoper arayışları devam ediyor.

Beşiktaş'ta Welinton krizi! Sağlık kontrolünden geçemedi

Kartal, Romain Saiss'in yanına kaliteli bir oyuncu takviyesi yapma peşindeydi.

Beşiktaş'ta Welinton krizi! Sağlık kontrolünden geçemedi

Birçok isimle görüşmelerini yürüten yönetim, henüz bir futbolcuyla anlaşma sağlamadı.

Beşiktaş'ta Welinton krizi! Sağlık kontrolünden geçemedi

Savunmaya takviye yapacak olan Beşiktaş'ta, Brezilyalı defans Welinton ile ilgili de flaş gelişmeler yaşanıyor.

Beşiktaş'ta Welinton krizi! Sağlık kontrolünden geçemedi

Suudi Arabistan Ligi takımlarından El İttifak, 33 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak için siyah beyazlılarla temas halindeydi.

Beşiktaş'ta Welinton krizi! Sağlık kontrolünden geçemedi

Yönetim, Welinton'un da takımdan ayrılmak istemesinin ardından Arabistan ekibiyle el sıkışmıştı.

Beşiktaş'ta Welinton krizi! Sağlık kontrolünden geçemedi

Ancak transferde sürpriz bir gelişme yaşandı.

Beşiktaş'ta Welinton krizi! Sağlık kontrolünden geçemedi

aspor.com.tr editörü Kubilay Açıkgün'ün Arabistan basınından derlediği habere göre, El İttifak, Welinton transferinden vazgeçti.

Beşiktaş'ta Welinton krizi! Sağlık kontrolünden geçemedi

Brezilyalı stoperin sağlık kontrolünden geçemediği ve transferin bu sebeple askıya alındığı kaydedildi.

Beşiktaş'ta Welinton krizi! Sağlık kontrolünden geçemedi

Welinton'un sağlık konrollerinde, "geçen sezon 3 kez tekrarlayan bir kronik sakatlık" şüphesinin görüldüğü ifade edildi.

Beşiktaş'ta Welinton krizi! Sağlık kontrolünden geçemedi

El İttifak kulübü doktorlarının, bu sakatlığın kronik bir yaralanma olabileceğinden korktukları vurgulandı.

Beşiktaş'ta Welinton krizi! Sağlık kontrolünden geçemedi

Bu gelişmelerin yanı sıra Welinton'un son bir kez daha kontrole girebileceği öne sürüldü.

Beşiktaş'ta Welinton krizi! Sağlık kontrolünden geçemedi

Güncel piyasa değeri 1 milyon Euro olan deneyimli oyuncunun, Beşiktaş ile sözleşmesi 2023 yılında sona erecek.

Beşiktaş'ta Welinton krizi! Sağlık kontrolünden geçemedi

Welinton, 2 sezon önce geldiği siyah beyazlılarda 3 kupa kazanmıştı.

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