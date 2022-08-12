TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta rota dünya yıldızına döndü! Juan Mata...

Beşiktaş'ta kadro yapılanması kapsamında transfer harekatları devam ediyor.
Beşiktaş'ta kadro yapılanması kapsamında transfer harekatları devam ediyor.
Süper Lig'e galibiyetle başlayan siyah-beyazlılar, transfer sürecinin sonuna doğru yaklaşırken fırsat transferleri yapmak istiyor.
Beşiktaş'ta 10 numara arayışlarını tüm hızıyla sürüyor.
Orta sahada yaratıcılığı artırmayı planlayan Kara Kartal'da gündeme yıldız bir isim geldi.
Siyah-beyazlıların listesinde bir çok isim bulunurken, bu isimlerin arasına yeni bir oyuncu daha eklendi. Juan Mata...
Marca gazetesinin haberine göre, eski Manchester United orta saha oyuncusu Juan Mata, MLS'de bir kulübe katılma şansını reddetti.
34 yaşındaki oyuncu, geçen sezonun sonunda sözleşmesi sona eren Manchester United'dan ayrıldıktan sonra yeni bir kulüp arayışına girdi.
İspanyol gazetesine göre Mata, Avrupa'da yüksek düzeyde rekabet etmeye devam etmek istediği için MLS'den ve "bazı başka egzotik ülkelerde" gelen teklifleri reddetti.
Adı bir süre önce Leeds United'la anılan Mata için siyah-beyazlı yönetimin menajeriyle temasa geçerek, bir görüşme yapmak istediği öğrenildi.
JUAN MATA KİMDİR?
Juan Mata, 28 Nisan 1988 tarihinde dünyaya gelmiştir.
170 cm boyunda ve 63 kilo olan Juan Mata, sol ayağını kullanmaktadır.
Yıldız oyuncu kariyerine Real Oviedo ve Real Madrid takımlarında başlayıp sırasıyla Valencia, Chelsea ve Manchester United formaları giymiştir.
İspanyol oyuncunun 2.5 milyon Euro güncel piyasa değeri bulunmaktadır.