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TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta rota dünya yıldızına döndü! Juan Mata...

Son dakika transfer haberleri... Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürdürülüyor. Orta sahada yaratıcılığı artırmak isteyen siyah-beyazlılarda flaş bir gelişme yaşandı. Kara Kartal'ın dünya yıldızı İspanyol futbolcu Juan Mata'yı gündemine aldığı belirtildi. İşte transfer gelişmesinin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2022 Cuma 06:50
TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta rota dünya yıldızına döndü! Juan Mata...

Beşiktaş'ta kadro yapılanması kapsamında transfer harekatları devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta rota dünya yıldızına döndü! Juan Mata...

Süper Lig'e galibiyetle başlayan siyah-beyazlılar, transfer sürecinin sonuna doğru yaklaşırken fırsat transferleri yapmak istiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta rota dünya yıldızına döndü! Juan Mata...

Beşiktaş'ta 10 numara arayışlarını tüm hızıyla sürüyor.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta rota dünya yıldızına döndü! Juan Mata...

Orta sahada yaratıcılığı artırmayı planlayan Kara Kartal'da gündeme yıldız bir isim geldi.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta rota dünya yıldızına döndü! Juan Mata...

Siyah-beyazlıların listesinde bir çok isim bulunurken, bu isimlerin arasına yeni bir oyuncu daha eklendi. Juan Mata...

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta rota dünya yıldızına döndü! Juan Mata...

Marca gazetesinin haberine göre, eski Manchester United orta saha oyuncusu Juan Mata, MLS'de bir kulübe katılma şansını reddetti.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta rota dünya yıldızına döndü! Juan Mata...

34 yaşındaki oyuncu, geçen sezonun sonunda sözleşmesi sona eren Manchester United'dan ayrıldıktan sonra yeni bir kulüp arayışına girdi.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta rota dünya yıldızına döndü! Juan Mata...

İspanyol gazetesine göre Mata, Avrupa'da yüksek düzeyde rekabet etmeye devam etmek istediği için MLS'den ve "bazı başka egzotik ülkelerde" gelen teklifleri reddetti.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta rota dünya yıldızına döndü! Juan Mata...

Adı bir süre önce Leeds United'la anılan Mata için siyah-beyazlı yönetimin menajeriyle temasa geçerek, bir görüşme yapmak istediği öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta rota dünya yıldızına döndü! Juan Mata...

İspanyol yıldızın şartların uygun olması durumunda Beşiktaş forması giyebileceği ifade edildi.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta rota dünya yıldızına döndü! Juan Mata...

JUAN MATA KİMDİR?

Juan Mata, 28 Nisan 1988 tarihinde dünyaya gelmiştir.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta rota dünya yıldızına döndü! Juan Mata...

34 yaşındaki futbolcu, İspanya Burgos'ta doğmuştur.

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