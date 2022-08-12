Amiri’yi bitirmek kolay değil

Beşiktaş'ın gündemindeki isimlerin başında gelen Nadiem Amiri'nin transferi kolay görünmüyor. Kicker'a göre Beşiktaş'ın yaptığı ilk teklif, Leverkusen'in istediği fiyatın çok altında olduğu için kulüpler arasında henüz bir anlaşma görünmüyor. Alman gazetesi, 2019'da Amiri'yi Hoffenheim'dan transfer etmek için 9 milyon euro ödeyen Leverkusen'in bu rakamın bir kısmını telafi etmeyi umduğunu yazdı. Beşiktaş'ın ise teklifinin 'satın alma opsiyonlu kiralama' olduğu için, görüşmelerde şu an için bir ilerleme sağlanmadığı belirtildi.