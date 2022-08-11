Tayfur’u ver Serdar’ı al!

Beşiktaş yönetimi, Tayfur Bingöl'ü almak için tüm şartlarını zorluyor. Başkan Çebi'nin "Oyuncu gelmek istiyor ama kulübü bırakmıyor" dediği 29 yaşındaki sağ bek için siyah-beyazlılar Serdar Saatçı'yı takasta kullanmak istiyor. Beşiktaşlı olan ve her fırsatta hayalinin çocukluk takımının formasını giymek olduğunu belirten Tayfur Bingöl, Alanyaspor yönetimi ile görüştü. "Bu şans bir daha ayağıma gelmez. Yardımcı olmanızı istiyorum" dedi. 29 yaşındaki sağ bekin kulübüyle anlaşma sağlanması halinde kendisiyle 2+1 yıllık sözleşme imzalanacak.
Beşiktaş yönetimi, Tayfur Bingöl'ü almak için tüm şartlarını zorluyor. Başkan Çebi'nin "Oyuncu gelmek istiyor ama kulübü bırakmıyor" dediği 29 yaşındaki sağ bek için siyah-beyazlılar Serdar Saatçı'yı takasta kullanmak istiyor. Beşiktaşlı olan ve her fırsatta hayalinin çocukluk takımının formasını giymek olduğunu belirten Tayfur Bingöl, Alanyaspor yönetimi ile görüştü. "Bu şans bir daha ayağıma gelmez. Yardımcı olmanızı istiyorum" dedi. 29 yaşındaki sağ bekin kulübüyle anlaşma sağlanması halinde kendisiyle 2+1 yıllık sözleşme imzalanacak.