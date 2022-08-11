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Mmaee sürprizi

Afrika basını, siyah-beyazlıların 28 yaşındaki Faslı stoper Samy Mmaee için devreye girdiğini iddia etti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2022 Perşembe 06:50
Mmaee sürprizi
Stoper arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın listesine yeni bir isim daha eklendi. Afrika basını, siyah-beyazlıların yeni yıldızı Romain Saiss'in Fas Milli Takımı'ndan arkadaşı olan stoper Samy Mmaee için devrede olduğunu iddia edildi. Beşiktaş'ın, Macaristan ekibi Frenecvaros'ta forma giyen Mmaee için 1.5 milyon euro'luk bir teklif sunmaya hazırlandığı belirtildi. Kariyerine Belçika'da başlayan ve alt yaş gruplarında Belçika Millî Takımı forması giyen 25 yaşındaki stoper, daha sonra A milli düzeyde Fas forması ile mücadele etmeye başladı. Mmaee, Şubat 2021'de 500 bin euro bonservis bedeli karşılığında St. Truiden'den Ferencvaros'a transfer olmuştu.
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