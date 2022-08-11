Haberler Beşiktaş En çok zararı Beşiktaş etti!

En çok zararı Beşiktaş etti!

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, geçtiğimiz sezonu toplamda 1 milyon 725 milyon zararla kapattı. Dört kulüp tarafından KAP'a yapılan bildirimlere göre, en fazla zarar açıklayan kulüp, 716,8 milyon lirayla Beşiktaş oldu. Siyah-beyazlı kulübü 377,5 milyon liralık zararla Galatasaray takip ediyor. Trabzonspor geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlasa da 335,2 milyon liralık zarar açıkladı. Fenerbahçe'nin

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2022 Perşembe 06:50
En çok zararı Beşiktaş etti!
Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, geçtiğimiz sezonu toplamda 1 milyon 725 milyon zararla kapattı. Dört kulüp tarafından KAP'a yapılan bildirimlere göre, en fazla zarar açıklayan kulüp, 716,8 milyon lirayla Beşiktaş oldu. Siyah-beyazlı kulübü 377,5 milyon liralık zararla Galatasaray takip ediyor. Trabzonspor geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlasa da 335,2 milyon liralık zarar açıkladı. Fenerbahçe'nin
DİĞER
Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran Eren Bülbül sorusu! Kim Milyoner Olmak İster’deki o soru Kenan İmirzalıoğlu’nu duygulandırdı!
Ebru Şahin ile Cedi Osman aşk yuvalarında! Balayından dönen ünlü çift soluğu bakın nerede aldı
İşte Emirhan İlkhan'ın yeni maaşı! Aradaki fark gündem oldu
Galatasaray'a bir golcü daha!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İşte Emirhan İlkhan'ın yeni maaşı! Aradaki fark gündem oldu
10’u bitirelim!
30 AĞUSTOS HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?
Üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
YKS TERCİH SONUCU SORGULAMA EKRANI
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Galatasaray'dan Erden Timur açıklaması! Galatasaray'dan Erden Timur açıklaması! 00:10
Süper Kupa R. Madrid'in! Süper Kupa R. Madrid'in! 00:08
Süper Kupa R. Madrid'in! Süper Kupa R. Madrid'in! 23:52
🔴 A SPOR CANLI YAYIN 🔴 A SPOR CANLI YAYIN 23:08
G.Saray'da sıra ayrılacaklarda! G.Saray'da sıra ayrılacaklarda! 23:08
Jesus'tan Slovacko maçı öncesi Arda Güler açıklaması! Jesus'tan Slovacko maçı öncesi Arda Güler açıklaması! 23:06
Daha Eski
Almanlar F.Bahçeli yıldızın peşinde! İşte yapılan teklif Almanlar F.Bahçeli yıldızın peşinde! İşte yapılan teklif 23:06
Kartal'a transfer yanıtı! Nadiem Amiri... Kartal'a transfer yanıtı! Nadiem Amiri... 23:06
F.Bahçe o isimden vazgeçti! İşte nedeni ve yeni hedef F.Bahçe o isimden vazgeçti! İşte nedeni ve yeni hedef 23:06
Süper Lig devinden Batshuayi bombası! Süper Lig devinden Batshuayi bombası! 23:05
F.Bahçe'ye Pereira'dan transfer! Jesus özellikle istedi F.Bahçe'ye Pereira'dan transfer! Jesus özellikle istedi 23:05
Jesus gözden çıkardı! Yıldız isim gönderiliyor Jesus gözden çıkardı! Yıldız isim gönderiliyor 23:05