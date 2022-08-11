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Bu bir veda değil

Emirhan paylaştığı mesajında “Bu bir veda değil, teşekkür yazısı. Kulübümün verdiği manevi değerleri de yanımda götürüyorum” ifadelerine yer verdi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2022 Perşembe 06:50
Bu bir veda değil
Beşiktaş'tan Torino'ya transfer 18 yaşındaki futbolcu Emirhan İlkhan, siyah-beyazlı camiaya veda mesajı yayımladı. İlkhan yaptığı açıklamada, "Beşiktaş'ta giydiğim ilk formam ve kulübümün verdiği manevi değerleri yanımda götürüyorum" dedi. Genç oyuncu mesajında şu ifadelere yer verdi: "Sevgili Beşiktaş ailem. Bir veda yazısı olarak değil bir teşekkür yazısı olarak paylaşıyorum bu yazıyı. Ben Beşiktaş'ta forma giymeye başladıktan sonra değil bu kulübün kapısından ilk girdiğim andan itibaren burada olmanın ne demek olduğunu çok iyi biliyordum. Avrupa'da futbol oynamak için kariyerimde yeni bir adım atıyorum. Beşiktaş'ta giydiğim ilk formam ve kulübümün verdiği manevi değerleri yanımda götürüyorum. Bende emeği olan antrenörlerimize, kulüp personelimize ve oynadığım her maç beni tüm kalbiyle destekleyen taraftarımıza çok teşekkür ediyorum. Tekrar kavuşmak üzere, hoşça kalın."
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