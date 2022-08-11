10’u bitirelim!

RP Online'ın haberine göre; Amiri daha fazla süre alacağı bir takıma gitmek istiyor. Dortmund'da 1-0 kaybedilen maçta Amiri'yi oynatan hocası Seoane de, "Ayrılmak istemesine rağmen iyi antrenman yapıyor. Onu ikna edecek bir şey çıkarsa, onun da yapacağını tahmin edebiliyorum" diyerek genç futbolcunun ayrılmayı istediğini resmen ifade etti. Beşiktaş Teknik Direktörü İsmael de yönetime, "Bu işi geç olmadan bitirelim, bize büyük güç katacağına eminim" diyerek Amiri'nin mutlaka alınmasını istedi.
RP Online'ın haberine göre; Amiri daha fazla süre alacağı bir takıma gitmek istiyor. Dortmund'da 1-0 kaybedilen maçta Amiri'yi oynatan hocası Seoane de, "Ayrılmak istemesine rağmen iyi antrenman yapıyor. Onu ikna edecek bir şey çıkarsa, onun da yapacağını tahmin edebiliyorum" diyerek genç futbolcunun ayrılmayı istediğini resmen ifade etti. Beşiktaş Teknik Direktörü İsmael de yönetime, "Bu işi geç olmadan bitirelim, bize büyük güç katacağına eminim" diyerek Amiri'nin mutlaka alınmasını istedi.
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