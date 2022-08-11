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10’u bitirelim!

Teknik direktör Valerien İsmael, B.Leverkusen’in 10 numarası Amiri için “Geç olmadan bitirelim, bize büyük güç katar” dedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2022 Perşembe 06:50
10’u bitirelim!
Transfer çalışmalarını aralıksız sürdüren Beşiktaş, 10 numara bölgesindeki eksikliği Nadiem Amiri ile gidermek istiyor. Bayer Leverkusen'in 25 yaşındaki yıldızını gündeme alan Beşiktaş, oyuncuyu kadrosuna katmak için her yolu deniyor. Alman ekibiyle temasa geçen siyah-beyazlılar, satın alma opsiyonlu kiralama teklifini iletti ve oyuncunun yıllık 2.5 milyon euro'luk maaşının yüzde 50'sini ödemeyi önerdi. Ancak Bundesliga temsilcisinin 2024'e kadar sözleşmesi bulunan Amiri'yi kiralamak istemiyor.

RP Online'ın haberine göre; Amiri daha fazla süre alacağı bir takıma gitmek istiyor. Dortmund'da 1-0 kaybedilen maçta Amiri'yi oynatan hocası Seoane de, "Ayrılmak istemesine rağmen iyi antrenman yapıyor. Onu ikna edecek bir şey çıkarsa, onun da yapacağını tahmin edebiliyorum" diyerek genç futbolcunun ayrılmayı istediğini resmen ifade etti. Beşiktaş Teknik Direktörü İsmael de yönetime, "Bu işi geç olmadan bitirelim, bize büyük güç katacağına eminim" diyerek Amiri'nin mutlaka alınmasını istedi.

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