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Welinton Arabistan'da

Beşiktaş, Brezilyalı savunma oyuncusu Welinton’u El İttifak’a gönderiyor Siyah-beyazlılar 1 milyon euro, Sambacı da yıllık 1.5 milyon euro alacak!

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2022 Çarşamba 06:50
Welinton Arabistan'da

Yaptığı takviyelerle kadrosunu güçlendirmeye devam eden Beşiktaş, savunma oyuncu Welinton ile yollarını ayırdı. Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi verecek Beşiktaş'ın Brezilyalı stoperi Welinton, Suudi Arabistan'a transfer oluyor. Sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen 33 yaşındaki futbolcu, Suudi Arabistan ekibi El İttifak'ın yıllık 1,5 milyon euro ücreti içeren 2 yıllık teklifini kabul etti. Siyah-beyazlı kulübe gitme isteğini ileten Welinton, 'olumlu' yanıt alırken; Brezilyalı oyuncu geçen sezondan alacağı 200 bin euro'yu da talep etmedi. Beşiktaş'ın 1 senelik daha sözleşmesi bulunan tecrübeli oyuncunun transferi karşılığında 1 milyon euro bonservis bedeli alacağı öğrenildi.

BEDELSİZ GELMİŞTİ
2020 yılında Alanyaspor 'dan bedelsiz olarak Beşiktaş'a transfer olan Brezilyalı stoper, siyahbeyazlılarla 1 Süper Lig şampiyonluğu 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu ve 1 de Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı. Beşiktaş formasıyla 71 resmi müsabakaya çıkan Welinton, 1 gol ve 2 asistlik bir performans sergilerken; 21 sarı kart, 1 de kırmızı kart gördü.

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