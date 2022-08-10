Haberler Beşiktaş 1 ayrılık 1 transfer! Romain Saiss'in arkadaşı Beşiktaş'a

1 ayrılık 1 transfer! Romain Saiss'in arkadaşı Beşiktaş'a

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta transfer hareketliliği yaşanıyor. Brezilyalı stoper Welinton'ın Arabistan Ligi ekibi El İttifak ile anlaşmaya varmasının ardından siyah-beyazlılarda gözler stoper takviyesine çevrildi. Teknik direktör Valerien Ismael'in listesine göre hareket eden yönetim, Faslı savunmacı Romain Saiss'in arkadaşını kadroya katmaya hazırlanıyor. Temaslarını hızlandıran Beşiktaşlı kurmayların, transfer teklifi de ortaya çıktı. İşte gündem yaratan transfer gelişmelerinin detayları... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2022 Çarşamba 12:20 Güncelleme Tarihi: 10 Ağustos 2022 Çarşamba 12:21
BURAK ŞENTÜRK
1 ayrılık 1 transfer! Romain Saiss'in arkadaşı Beşiktaş'a

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta stoper mevkisi ön plana çıktı.

1 ayrılık 1 transfer! Romain Saiss'in arkadaşı Beşiktaş'a

Savunma hattında eksiklik yaşayan siyah-beyazlılar, kısa sürede bu bölgeyi güçlendirmek istiyor.

1 ayrılık 1 transfer! Romain Saiss'in arkadaşı Beşiktaş'a

Kayserispor maçında Necip Uysal'ın görev aldığı Kartal'da stoper arayışları hız kazandı.

1 ayrılık 1 transfer! Romain Saiss'in arkadaşı Beşiktaş'a

WELINTON DA AYRILIYOR!
Son olarak Rıdvan Yılmaz ve Emirhan İlkhan ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta bir veda daha yaşanacak.

1 ayrılık 1 transfer! Romain Saiss'in arkadaşı Beşiktaş'a

Siyah-beyazlılar, Brezilyalı stoper Welinton'a veda etmeye hazırlanıyor.

1 ayrılık 1 transfer! Romain Saiss'in arkadaşı Beşiktaş'a

Sakatlığı nedeniyle ilk maçta forma giyemeyen 33 yaşındaki futbolcuya Arabistan Ligi'nden sürpriz bir teklif geldi.

1 ayrılık 1 transfer! Romain Saiss'in arkadaşı Beşiktaş'a

Arabistan Ligi ekibi El Ittifak, Welinton'ı kadrosuna katmak için yaptğı girişimlerden olumlu geri dönüş aldı.

1 ayrılık 1 transfer! Romain Saiss'in arkadaşı Beşiktaş'a

Beşiktaş'ın da satışına izin verdiği deneyimli futbolcunun yakın zamanda yeni takımına imza atması bekleniyor.

1 ayrılık 1 transfer! Romain Saiss'in arkadaşı Beşiktaş'a

Welinton ile yaşanan son gelişmelerin ardından stoper takviyesi için temaslar hız kazandı.

1 ayrılık 1 transfer! Romain Saiss'in arkadaşı Beşiktaş'a

Operasyon için düğmeye basan yönetim, Fas Milli Takımı'nda Romain Saiss ile birlikte oynayan Samy Mmaee'nin peşine düştü.

1 ayrılık 1 transfer! Romain Saiss'in arkadaşı Beşiktaş'a

Fas basınında yer alan haberde; Beşiktaş'ın Ferencvaros forması giyen 25 yaşındaki savunmacıyı kadrosuna katmak istediği ifade edildi.

1 ayrılık 1 transfer! Romain Saiss'in arkadaşı Beşiktaş'a

Siyah-beyazlı yönetimin Faslı stopere 1.5 milyon euro'luk teklif hazırlığında olduğu belirtildi.

1 ayrılık 1 transfer! Romain Saiss'in arkadaşı Beşiktaş'a

TAM BİR JOKER!
Samy Mmaee, stoper mevkisinin haricinde sağ ve sol bek bölgelerinde de görev yapabiliyor.

1 ayrılık 1 transfer! Romain Saiss'in arkadaşı Beşiktaş'a

Teknik direktör Valerien Ismael, Faslı oyuncusu, çeşitli opsiyonlarda kullanabileceği için transferde şartların zorlanmasını talep etti.

1 ayrılık 1 transfer! Romain Saiss'in arkadaşı Beşiktaş'a

25 yaşındaki savunmacı, geçtiğimiz sezon Ferencfaros formasıyla 38 karşılaşmada forma giydi.

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