1 ayrılık 1 transfer! Romain Saiss'in arkadaşı Beşiktaş'a

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta stoper mevkisi ön plana çıktı.
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta stoper mevkisi ön plana çıktı.
Savunma hattında eksiklik yaşayan siyah-beyazlılar, kısa sürede bu bölgeyi güçlendirmek istiyor.
Kayserispor maçında Necip Uysal'ın görev aldığı Kartal'da stoper arayışları hız kazandı.
WELINTON DA AYRILIYOR!
Son olarak Rıdvan Yılmaz ve Emirhan İlkhan ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta bir veda daha yaşanacak.
Siyah-beyazlılar, Brezilyalı stoper Welinton'a veda etmeye hazırlanıyor.
Sakatlığı nedeniyle ilk maçta forma giyemeyen 33 yaşındaki futbolcuya Arabistan Ligi'nden sürpriz bir teklif geldi.
Arabistan Ligi ekibi El Ittifak, Welinton'ı kadrosuna katmak için yaptğı girişimlerden olumlu geri dönüş aldı.
Beşiktaş'ın da satışına izin verdiği deneyimli futbolcunun yakın zamanda yeni takımına imza atması bekleniyor.
Welinton ile yaşanan son gelişmelerin ardından stoper takviyesi için temaslar hız kazandı.
Operasyon için düğmeye basan yönetim, Fas Milli Takımı'nda Romain Saiss ile birlikte oynayan Samy Mmaee'nin peşine düştü.
Fas basınında yer alan haberde; Beşiktaş'ın Ferencvaros forması giyen 25 yaşındaki savunmacıyı kadrosuna katmak istediği ifade edildi.
Siyah-beyazlı yönetimin Faslı stopere 1.5 milyon euro'luk teklif hazırlığında olduğu belirtildi.
TAM BİR JOKER!
Samy Mmaee, stoper mevkisinin haricinde sağ ve sol bek bölgelerinde de görev yapabiliyor.
Teknik direktör Valerien Ismael, Faslı oyuncusu, çeşitli opsiyonlarda kullanabileceği için transferde şartların zorlanmasını talep etti.
25 yaşındaki savunmacı, geçtiğimiz sezon Ferencfaros formasıyla 38 karşılaşmada forma giydi.
Faslı futbolcu, ülkesinin milli takımında 10 karşılaşmada görev aldı.