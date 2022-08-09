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Torino parayı yatırdı

Olaylı şekilde ayrılan Emirhan İlkhan için Torino kulübü, 4.5 milyon euro'luk serbest kalma bedelini yatırdı. İtalyanlar, 18 yaşındaki genç futbolcu Emirhan için sonraki satıştan yüzde 20 payı da Kartal'a verecek.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2022 Salı 06:50
Torino parayı yatırdı
Olaylı şekilde ayrılan Emirhan İlkhan için Torino kulübü, 4.5 milyon euro'luk serbest kalma bedelini yatırdı. İtalyanlar, 18 yaşındaki genç futbolcu Emirhan için sonraki satıştan yüzde 20 payı da Kartal'a verecek. İtalyan ekibinden ya da Beşiktaş tarafından resmi bir açıklama gelmedi. Genç futbolcunun transferinin bugün resmi olarak duyurulması bekleniyor.
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