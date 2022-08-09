Kaan’da hedef son günler

Sassuolo forması giyen Kaan Ayhan ile temasları sürdüren Beşiktaş, İtalyan ekibinin inadını henüz kıramadı. 6 milyon euro'nun altına inmeyen Sassuolo'ya bu rakamı ödemek istemeyen siyah-beyazlılar, son günleri bekleyecek.
Sassuolo formasıgiyenKaan Ayhan ile temasları sürdürenBeşiktaş, İtalyan ekibinin inadınıhenüz kıramadı. 6 milyon euro'nunaltına inmeyen Sassuolo'ya burakamı ödemek istemeyen siyah-beyazlılar,son günleri bekleyecek.27 yaşındaki stoper içinen ciddi teklif 4 milyoneuro'yla Seria A'nın yeniekibi Monza'dan geldi.Sassuolo fiyatı düşürürsetemaslar sıklaştırılacak.