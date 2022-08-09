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Kaan’da hedef son günler

Sassuolo forması giyen Kaan Ayhan ile temasları sürdüren Beşiktaş, İtalyan ekibinin inadını henüz kıramadı. 6 milyon euro'nun altına inmeyen Sassuolo'ya bu rakamı ödemek istemeyen siyah-beyazlılar, son günleri bekleyecek.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2022 Salı 06:50
Kaan’da hedef son günler
Sassuolo forması giyen Kaan Ayhan ile temasları sürdüren Beşiktaş, İtalyan ekibinin inadını henüz kıramadı. 6 milyon euro'nun altına inmeyen Sassuolo'ya bu rakamı ödemek istemeyen siyah-beyazlılar, son günleri bekleyecek. 27 yaşındaki stoper için en ciddi teklif 4 milyon euro'yla Seria A'nın yeni ekibi Monza'dan geldi. Sassuolo fiyatı düşürürse temaslar sıklaştırılacak.
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