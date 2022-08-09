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Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael'den idman sahasına özel ekran!

Beşiktaş, Süper Lig'in 2. haftasında Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Valerien Ismael, takımın performansını geliştirmek adına antrenman sahasına özel ekran getirtti. Fransız hoca bu ekran yardımıyla oyuncularına görsel olarak sistemi anlattı. İşte o anlar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2022 Salı 19:56
Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael'den idman sahasına özel ekran!

Beşiktaş'ta çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Teknik direktör Valerien Ismael, takımın performansını geliştirmek adına antrenman sahasına özel ekran getirtti. Fransız hoca bu ekran yardımıyla oyuncularına görsel olarak sistemi anlattı.

Valerien Ismael antrenmana getirilen bu özel ekranla;

1-Oyunculara pozisyonlarını gerçek zamanlı olarak gösteriyor.

2-Antrenman esnasından anlık oyunu durdurup analiz yapıyor.

3- Antrenman öncesi yapılacakları gösteriyor.

4-Rakiplere dair görüntüleri gösteriyor.

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