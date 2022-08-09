Beşiktaş Futbol Direktörü Ceyhun Kazancı'dan bomba transfer sözleri! İsim isim açıkladı

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken, Futbol Direktörü Ceyhun Kazancı, transfer gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu.

Kazancı, Memphis Depay ve Miralem Pjanic'in kesinlikle gündemlerinde olmadığını, Nadiam Amiri'nin transferinin ise zor olduğunu söyledi.

Kazancı'nın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Memphis Depay ve Miralem Pjanic kesinlikle gündemimizde yok.

Takviye olmadan Welinton ayrılamaz, beklentimiz 1 milyon Euro

Nadiam Amiri transferi kolay değil

"N'KOUDOU'YU GÖNDERMEK İSTEMİYORUZ"

N'Koudou göndermek istediğimiz bir oyuncu değil.

8 NUMARAYA YERLİ VE YABANCI TAKVİYE...

8 numaraya yerli ve yabancı transferi düşünüyoruz

Montero'ya teklif gelirse değerlendiririz.

Koray Günter düşündüğümüz bir oyuncu