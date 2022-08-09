Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi açıklamalarda bulunuyor! | CANLI İZLE

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, A Spor'da yayınalanan 'Haftanın Panoraması' programına konuk oluyor.

Çebi'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Transferlerimiz henüz bitmedi. Orta sahada eksiğimiz var. Kanatlarda bir futbolcu ihtiyacımız var. N'Koudou'nun tek başına orayı taşıması çok zor. Bir de meşhur stoper. 1-2 tane yerli futbolcu almak zorundayız.

"DE LA FUENTE VE KORAY GÜNTER GÜNDEMİMİZDE"

Konrad de la Fuente ve Koray Günter, transfer gündemimizde var. Çalışıyoruz. Orta sahada Kerem Atakan'a talip olduk. Görüşmelerimiz devam ediyor. Fassnacht da var.

"WELINTON VE N'KOUDOU'NUN AYRILMA TALEPLERİ OLDU"

Welinton ve N'Koudou'nun ayrılma talepleri oldu. Onların kontratlarında son seneleri. Her ikisinin de burada kalmasını istiyorum, özellikle Welinton benim için çok değerli. En azından bu sezonu onlarla geçirmek istiyorum.

Welinton'ın gidişi ancak yerine bir başkasının gelmesiyle söz konusu olabilir. N'Koudou'nun takımda kalmasını istiyorum ve yanına bir kanat oyuncusu daha tercih ediyorum.

"YABANCI KURALINDA BİRİLERİNİN EKMEĞİNE YAĞ MI SÜRÜLÜYOR?"

Bakıyorum her gün yabancı sayısıyla ilgili yeni kurallar açıklanıyor. 14'ü 21 yapmışlar. 8 tanesi sahada olacak, 13 tanesi ne olacak? Eğer 21'e çıkıyorsan, 8'i de 11 yap. Neden 14'ü 21 yapıyorsun? Acaba birilerinin ekmeğine yağ mı sürüyorsun?

Yabancı sayısı fazla olan 1-2 kulübün taleplerini yerine getiriyorsun da Beşiktaş, size gelip 'Lütfen, 11'de en azından 1 yabancıya daha izin verin' diyor ama dinlenmedi. Birden bire 14, 21 oldu. Ama bizim 8, bir türlü 9 olmadı. Anlamış değilim.

"EMİRHAN KONUSUNDA NEDEN SUÇLANDIĞIMI BİLMİYORUM"

Emirhan konusunda neden suçlandığımı bilmiyorum. Sosyal medyada bir rüzgar yaratılıyor. Sağlıksız bir muhalefet var.

Bir futbolcu 18 yaşını geçtiği andan itibaren önceki yapılan kontrat geçersiz hale geliyor. 18 yaşından sonraki tarihler için futbolcu serbest hale geliyor. İşin ilginç tarafı şu, birçoğu 'menajerimle konuşun' diyor.