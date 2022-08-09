Haberler Beşiktaş Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi açıklamalarda bulunuyor! | CANLI İZLE

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi açıklamalarda bulunuyor! | CANLI İZLE

Son dakika haberi... Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, A Spor'da yayınalanan 'Haftanın Panoraması' programına konuk oluyor. Çebi'nin açıklamalarını canlı olarak haberimizden takip edebilirsiniz.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2022 Salı 19:54 Güncelleme Tarihi: 09 Ağustos 2022 Salı 20:13
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi açıklamalarda bulunuyor! | CANLI İZLE

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, A Spor'da yayınalanan 'Haftanın Panoraması' programına konuk oluyor.

Çebi'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Transferlerimiz henüz bitmedi. Orta sahada eksiğimiz var. Kanatlarda bir futbolcu ihtiyacımız var. N'Koudou'nun tek başına orayı taşıması çok zor. Bir de meşhur stoper. 1-2 tane yerli futbolcu almak zorundayız.

"DE LA FUENTE VE KORAY GÜNTER GÜNDEMİMİZDE"

Konrad de la Fuente ve Koray Günter, transfer gündemimizde var. Çalışıyoruz. Orta sahada Kerem Atakan'a talip olduk. Görüşmelerimiz devam ediyor. Fassnacht da var.

"WELINTON VE N'KOUDOU'NUN AYRILMA TALEPLERİ OLDU"

Welinton ve N'Koudou'nun ayrılma talepleri oldu. Onların kontratlarında son seneleri. Her ikisinin de burada kalmasını istiyorum, özellikle Welinton benim için çok değerli. En azından bu sezonu onlarla geçirmek istiyorum.

Welinton'ın gidişi ancak yerine bir başkasının gelmesiyle söz konusu olabilir. N'Koudou'nun takımda kalmasını istiyorum ve yanına bir kanat oyuncusu daha tercih ediyorum.

"YABANCI KURALINDA BİRİLERİNİN EKMEĞİNE YAĞ MI SÜRÜLÜYOR?"

Bakıyorum her gün yabancı sayısıyla ilgili yeni kurallar açıklanıyor. 14'ü 21 yapmışlar. 8 tanesi sahada olacak, 13 tanesi ne olacak? Eğer 21'e çıkıyorsan, 8'i de 11 yap. Neden 14'ü 21 yapıyorsun? Acaba birilerinin ekmeğine yağ mı sürüyorsun?

Yabancı sayısı fazla olan 1-2 kulübün taleplerini yerine getiriyorsun da Beşiktaş, size gelip 'Lütfen, 11'de en azından 1 yabancıya daha izin verin' diyor ama dinlenmedi. Birden bire 14, 21 oldu. Ama bizim 8, bir türlü 9 olmadı. Anlamış değilim.

"EMİRHAN KONUSUNDA NEDEN SUÇLANDIĞIMI BİLMİYORUM"

Emirhan konusunda neden suçlandığımı bilmiyorum. Sosyal medyada bir rüzgar yaratılıyor. Sağlıksız bir muhalefet var.

Bir futbolcu 18 yaşını geçtiği andan itibaren önceki yapılan kontrat geçersiz hale geliyor. 18 yaşından sonraki tarihler için futbolcu serbest hale geliyor. İşin ilginç tarafı şu, birçoğu 'menajerimle konuşun' diyor.

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray'da taraftarı üzen ayrılık! Yıldız futbolcunun yeni durağı İtalya...
7 ay önce anne olmuştu! Bengü vücudunu saran elbisesiyle resmen şov yaptı! Son halini gören inanamadı! Kim der 43 yaşında...
Fırtına'da genç yıldız ile yollar ayrılıyor! Prensip anlaşması...
G.Saray'da o isimle sözleşme uzatıldı! Resmi açıklama...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş idmanında Ismael'den dikkat çeken yenilik!
Kazancı'dan bomba transfer sözleri! İsim isim açıkladı
Aşure Günü mesajları 2022
MERKEZ BANKASI AĞUSTOS AYI FAİZ KARARI | Merkez Bankası Ağustos faiz kararı ne zaman açıklanacak, sabit tutulacak mı?
ABDÜLHAMİD HAN SONDAJ GEMİSİNİN ÖZELLİKLERİ NEDİR?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Berat takım arkadaşlarına veda etti! Berat takım arkadaşlarına veda etti! 19:47
G.Saray'dan stoper hamlesi! Bedava transfer... G.Saray'dan stoper hamlesi! Bedava transfer... 19:42
"Stilim İngiltere Premier Lig'e yakın" "Stilim İngiltere Premier Lig'e yakın" 19:37
Fırtına'da genç yıldız ile yollar ayrılıyor! Prensip anlaşması... Fırtına'da genç yıldız ile yollar ayrılıyor! Prensip anlaşması... 19:16
G.Saray'da o isimle sözleşme uzatıldı! Resmi açıklama... G.Saray'da o isimle sözleşme uzatıldı! Resmi açıklama... 19:02
Premier Lig ekibi Kanarya'nın yıldızının peşinde! Premier Lig ekibi Kanarya'nın yıldızının peşinde! 18:46
Daha Eski
Kazancı'dan bomba transfer sözleri! İsim isim açıkladı Kazancı'dan bomba transfer sözleri! İsim isim açıkladı 18:13
Başakşehir ayrılığı açıkladı Başakşehir ayrılığı açıkladı 17:14
Samsunspor Brezilyalı forvet transfer etti! Samsunspor Brezilyalı forvet transfer etti! 16:58
Çalımbay'dan taraftara destek çağrısı! Çalımbay'dan taraftara destek çağrısı! 16:51
Kartal'dan büyük bomba! Dünya yıldızı için devrede Kartal'dan büyük bomba! Dünya yıldızı için devrede 16:44
Serena Williams tenise veda ediyor! İşte tarihi Serena Williams tenise veda ediyor! İşte tarihi 16:34